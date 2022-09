Saisonfinale Diese Hütten haben im Oktober geöffnet

Wenn die Herbstsonne die Berge in stimmungsvolles Licht taucht, neigt sich die Sommersaison dem Ende entgegen. Doch diese Hütten warten auch im Oktober noch auf euch.

Goiserer Hütte – Salzkammergut – 1592 m

Seit 1933 blickt die Hütte auf das Ramsaugebirge ringsum, 2013 wurde sie umgebaut. Neue Sanitäranlagen und eine gemütliche Stube mit Holzofen kombinieren Tradition und Moderne. Von Bad Goisern am Hallstätter See ist man am schnellsten oben (2 h, 800 Hm) und kann auf den Dachstein- Rundweg starten. Auch Biker sind willkommen. Das Matratzenlager bietet 28 Schlafplätze. Bis 26.10. geöffnet. goisererhuette.at

Carl-von-Stahl-Haus – Berchtesgaden – 1733 m

Das familienfreundliche Schutzhaus liegt im Salzburger Teil am Rande des Nationalparks und lockt mit Touren am Königssee. Auch Biker und Ferratisti können sich in der Umgebung austoben, im Winter suchen Tourengeher das ganzjährig geöffnete Haus auf. Ab der Jenner-Bergstation: 45 Min.; Betten: 102 (58 im Lager); stahlhaus.at

Rotwandhaus – Mangfallgebirge – 1787 m

Im Rotwandhaus sind Übernachtungen bis Ende Oktober täglich möglich, im November dann von Donnerstag bis Samstag. Auf der Berghütte oberhalb des Spitzingsees wird mit regionalen Zutaten gekocht. Hinauf führen zwei Wege: Entweder steigt man aus Spitzing nach 2,5h direkt oder man kürzt über die Taubensteinbahn ab und wandert in 1,5h zur Hütte. Oben schließlich noch einen Happen essen und in eins der gemütlichen Lager fallen. rotwandhaus.de

rotwandhaus.de Bei schönem Wetter reicht die Sicht vom Rotwandhaus aus vom Großglockner bis zur Zugspitze.

Tutzinger Hütte – Bayerische Voralpen – 1327 m

Unter der imposanten Benediktenwand gelegen, wird die Hütte von Benediktbeuern in drei Stunden (660 Hm) erreicht. Touren zum Brauneck oder Richtung Kochelsee machen auch im Herbst Spaß. Bis Ende Oktober kann man eines der 109 Betten (34 im Lager) buchen. tutzinger-huette.de

Lenggrieser Hütte – Bayerische Voralpen – 1338 m

Die Lenggrieser Hütte hält ihre Pforten das ganze Jahr geöffnet: Von Mai bis Oktober täglich, von November bis einschließlich April von Mittwochs bis Sonntags. Gut 2 Stunden dauert der Aufstieg über den Grasleitensteig von Lenggries – nur eine von mehreren Wegvarianten. Die Hütte bietet 48 Betten, aufgeteilt in sieben verschieden große Lager – eine gute Basis um am nächsten Morgen auf das nahe gelegene Seekarkreuz (1601m, ca.1h) oder auf den Fockenstein (1564m, 2,5h) zu wandern. lenggrieserhuette.de

Kreuzwiesen Alm – Dolomiten – 1924 m

Auch in südlichen Gefilden warten Herbsttouren zum Genießen: etwa von der Kreuzwiesenhütte aus, bei Bruneck in Südtirol. Ab Lüsen gibt es viele Wanderparkplätze, der schnellste Weg zur Hütte dauert dann knapp eine Stunde. Rundum spannt sich ein großes Wegenetz vom einfachen Spaziergang bis zur zügigen (Bike-)Tour. Neben 20 Lagerbetten sind gemütliche Zimmer und sogar eine Almwohnung im Angebot – bis Ende Oktober. kreuzwiesenalm.com

Ostpreussenhütte – Salzburger Kalkalpen – 1630 m

Die »Ost« nordöstlich vom Hochkönig bietet neben einem tollen Ausblick auf die deutsch-österreichischen Grenzberge auch kulinarische Schmankerl aus beiden Ländern. Mit Tourentipps für viele Sportarten geizen die Hüttenwirte als passionierte Bergsportler nicht. Allerdings hält sich der Mobilempfang in Grenzen. Platz gibt es für 29 Schlafgäste – aber Achtung: montags ist Ruhetag! Der schnellste Weg hinauf startet am Parkplatz der Dielalm, oberhalb der Gemeinde Werfen (2 h, ca. 600 Hm). Geöffnet noch bis 26.10. ostpreussenhuette.at

Berggasthaus Aescher – Appenzeller Alpen – 1454 m

Nur 15 Minuten dauert es ab der Bergstation Ebenalp, dann steht man am Aescher. Von der Sonnenterrasse schauen Gäste auf das Appenzeller Land und die Bodenseeregion. Die Hütte zählt zu den ältesten der Schweiz (seit 1846) und ist ob der exquisiten Lage recht bekannt. Sie eignet sich als Ausgangsort für zahlreiche Wander- und Klettertouren. Bis Ende Oktober gibt es 21 Betten (davon 15 im Lager). aescher.ch

Huber Images Das kleine Aescher schmiegt sich imposant in den Fels. Eine alte Hütte mit besonderem Flair.

Oberlandhütte – Kitzbüheler Alpen – 1040 m

Ein Basislager für Familien bis in den Herbst: Die Anfahrt zur Hütte im Raum Kirchdorf ist möglich, zum Haus gehört auch ein Spielplatz. Umliegend warten Wander- und Reitwege, ein Naturlehrpfad und kinderfreundliche Biketrails. 26 Betten in den Zimmern und 36 im Lager bieten Groß und Klein bis Ende Oktober viel Platz beim Hüttenabenteuer. oberlandhuette.at

Meissner Haus – Tuxer Alpen – 1720 m

Unweit von Innsbruck ist die Hütte ideale Basis für einen kombinierten Stadt- und Bergtrip im Herbst. Ab dem Parkplatz Mühltal im Viggartal oder vom Innsbrucker Hausberg Patscherkofel aus braucht man zu Fuß zwei Stunden hin. 69 Betten (48 im Lager) laden bis Ende Oktober zum Übernachten ein – und zum Saisonfinale mit Blick auf die Stubaier 3000er. meissner-haus.at

Gut, dass es solche Berghütten gibt, die ihre Saison auf die Tage Richtung Herbst abstimmen oder sogar das ganze Jahr geöffnet haben! Denn warum sollte man nur im Sommer auf Gipfel steigen, über sanfte Almenwiesen schlendern und Murmeltier und Gamsbock guten Tag sagen?

Wer jetzt Touren plant, sollte aber einkalkulieren, dass die Tage schon deutlich kürzer werden. Und unbedingt vor dem Start telefonisch oder auf den Homepages der Hütten/Alpenvereine nachschauen, wann die Berghütten die Saison beenden, ob sie bei aktueller Wetterlage tatsächlich geöffnet haben oder ob sie einen Winterraum offenhalten. Oft liegt der Schlüssel für den Raum bei einer Stelle im Tal, oder man bekommt ihn über seine DAV-Sektion. Infos findet ihr meist bei den örtlichen Alpenvereinen: alpenverein.de, alpenverein.at, sac-cas.ch (für Deutschland, Österreich und die Schweiz; cai.it für Italien)

