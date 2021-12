Wandern in der Pfalz Pfälzerwald & Treidlerweg

"Das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands", höre ich unseren Wanderführer Karl Kling noch sagen, als ich zu unserer Bloggerwander-Gruppe aufschließe, die es sich gerade am Wasgau-Blick gemütlich gemacht hat. Der kleine Picknickplatz am Pfälzer Waldpfad bietet Ausblick auf die gegenüberliegende Burgruine Drachenfels, das Tagesziel für heute an diesem sonnigen Herbstwochenende. Erbaut wurde die einst stattliche Burg der Herren von Drachenfels vermutlich um 1200: oben auf einem uneinnehmbar wirkenden Felsriegel. Heute gehört die Ruine zu einem der Hauptanziehungspunkte für Wanderer in der südlichen Pfalz – neben einer Fülle anderer Burgen, die hier im »Dahner Felsenland« mit ihrem roten Sandstein einen wunderschönen Kontrast zum Grün des Pfälzerwaldes bilden.

Ralf Bücheler Auf der achten Etappe des Pfälzer Waldpfads kommt man nicht nur an faszinierenden Felsformationen vorbei, sondern auch an den Burgen Altdahn (siehe Bild), Grafendahn, Tanstein und Drachenfels.

Geschätzte 7000 Kilometer markierte Wanderwege erstrecken sich durch die von Esskastanien, Kiefern und Eichen geprägten Wälder. Mehr als 100 urige Hütten laden zur Einkehr ein – seit 2021 gehört die ehrenamtlich getragene Pfälzer Hüttenkultur sogar zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Auf dem Pfälzer Waldpfad, auf dem wir gerade unterwegs sind, warten aber auch noch andere Genüsse: Der neun Etappen lange Weg verläuft zu einem kleinen Teil in Frankreich. "So bekommt ihr bei Wissembourg sogar noch die Gelegenheit, echte Croissants und einen Café zu probieren", sagt Karl Kling. Und die Pfalz hat noch mehr auf Lager – wovon wir uns am nächsten Tag auf dem Pfälzer Weinsteig überzeugen, einem Fernwanderweg mit stolzen elf Etappen, dem wir ein Stück folgen.

Wer durch die Pfalz wandert, muss auch einkehren!

In den Ebenen entlang der südlichen Weinstraße werden hauptsächlich Burgundersorten angebaut. Eine Weinverkostung inklusive "Pfälzer Saumagen" oder "Schiefer Sack" gehört hier quasi zum Pflichtprogramm (beim Zweiten handelt es sich übrigens um eine grobe Bratwurst in Kombination mit Leberknödel und Sauerkraut, siehe Bild unten).

Ralf Bücheler

Freunde der vegetarischen oder veganen Kost haben es in den vielen Weinstuben und Wanderhütten entlang des Weges dagegen eher schwer – hier dominieren nach wie vor üppige Fleischgerichte und deftige Pfälzer Hausmannskost. Das wird uns spätestens wieder am Hohe-Loog-Haus bewusst, wo wir auf der Sonnenterrasse bei Erbsensuppe und Würstchen die herrliche Aussicht über die südliche Pfalz genießen.

Etwas schwerfällig folgen wir nach dem Essen schmalen Waldwegen in stetem Auf und Ab weiter bis zur "Kalmit", dem höchsten Berg des Pfälzerwaldes. Oben am Kalmithaus, auf 673 Metern, bietet sich ein fantastischer Ausblick auf die mehr als 500 Meter tiefer gelegene Rheinebene, wo uns tags darauf ein weiteres Highlight erwartet: der Treidlerweg in den Rheinauen bei Hördt.

Ralf Bücheler Die Rheinauen bei Hördt werden auch als »Pfälzer Urwald« bezeichnet.

Als Premiumwanderweg zertifiziert, führt er die acht Blogger und mich durch verwunschene Wälder, hüfthohen Schachtelhalm und abgelegene Seitenarme des Rheins. In seinem Überschwemmungsgebiet erfindet sich die Natur immer wieder neu. Kleine und große Nebelbänke verleihen der Auenlandschaft eine mystische Atmosphäre, die uns alle in ihren Bann zieht. Abgerundet hätten wir das genussreiche Herbstwochenende gerne noch mit einem Besuch der Südpfalz Therme in Bad Bergzabern, doch dafür reicht uns an diesem Sonntag leider die Zeit nicht mehr.

Karin Hünerfauth / Rheinland-Pfalz-Tourismus Eine Weinschorle sorgt sofort für gute Laune.

Also lassen wir das zweite Bloggertreffen des Jahres 2021 gemütlich bei einem Glas Weißweinschorle ausklingen, bevor in Speyer alle wieder in ihre Züge springen. Von den urwüchsigen Flussläufen des Rheins bis zu den farbenfrohen Hügeln des Pfälzerwaldes: Das Wochenende hat uns die Vielfalt von Rheinland-Pfalz vor Augen geführt. Aber auch diejenigen, die schon bei mehreren Treffen dabei waren, sind sich sicher: Da gibt es garantiert noch mehr!

Weitere Eindrücke vom Bloggerwandern Rheinland-Pfalz bekommt ihr in der Fotostrecke oben – und natürlich auf den Seiten der teilnehmenden Blogger:

Mehr übers Bloggerwandern und weitere Touren in Rheinland-Pfalz