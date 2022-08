Bloggerwandern in Rheinland-Pfalz Unterwegs mit Kanu, E-Bike und zu Fuß im Lahntal

Wichtig ist, dass alle im gleichen Takt paddeln. Der Hintermann steuert, sagt Julian Kruse, der mit uns am Ufer der Lahn steht und uns zeigt, wie wir uns beim Kanufahren verhalten sollen. Kruse, drahtig und braun gebrannt, arbeitet für Lahntours Aktivreisen und ist heute unser Guide. Die zehn eingeladenen Reise- und Wanderblogger und die fünf Kooperationspartner verteilen sich auf schnittige Kanadier à zwei bis drei Personen. Zehn Kilometer wollen wir den Fluss hinab von Aumenau nach Villmar.

Unter strahlendem Himmel trägt uns die Lahn sanft davon, vorbei an grünen, von Wald gesäumten Uferböschungen und mannshohen Felsblöcken. Es macht Spaß, die Landschaft aus einer völlig neuen Perspektive zu genießen. Jede Menge Vögel lassen sich blicken, ein Graureiher fliegt fast die ganze Fahrt über vor uns her. »Schaut mal da«, rufe ich – von der Böschung beobachtet uns ein putziges Nutria-Baby.

An der Lahnmarmorbrücke in Villmar erwartet uns Dr. Bernold Feuerstein, der uns zum nationalen Geotop »Unica-Bruch« im Geopark Westerwald-Lahn-Taunus geleitet. Wir lernen unter anderem, dass 1993 rund 10 000 Quadratmeter Lahnmarmor im Eingangsbereich des Empire State Building in New York verbaut wurden. Beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass der Marmor fast ausschließlich mit Muskelkraft abgebaut, transportiert und verbaut wurde.

Jörg Thamer Der Lahnwanderweg führt in steten Auf und Ab am Fluss entlang.

Das Wetter bleibt uns treu, perfekt für Tag zwei und Etappe 17 des fast 300 Kilometer langen Lahnwanderwegs von Gabelstein nach Laurenburg. »774 Höhenmeter heute«, sagt unsere Veranstalterin Karin Hünerfauth vom Rheinland-Pfalz Tourismus, eine stolze Zahl, aber bunte Wiesen, schattige Wälder und grandiose Ausblicke wie Gabelstein, Wolfslei, Goethepunkt und das Kloster Arnstein lassen uns die Anstrengung fast vergessen. Auch bei der Schutzhütte Erkelbach bei Dörnberg erwartet uns eine Traumsicht auf die Lahn – und dazu ein üppiges Picknick samt selbstgebackenem Apfelkuchen, die perfekte Stärkung für das Ende der Tour mit leichtem Klettersteig-Feeling.

»Ich kann meine Beine kaum noch bewegen«, sagt Lynn vom Reiseblog Lieschenradieschen und spricht damit nach rund sieben Stunden und etwa 30 000 Schritten fast allen Teilnehmern aus der Seele. Gut, dass wir im gemütlichen Emser Thermenhotel untergebracht sind. Damit wir den Sonnenuntergang in bester Lage erleben können, fahren wir noch mit der Kurwaldbahn steil auf die Bismarckhöhe hinauf und essen im Brauhaus Bismarck’s. Die Stimmung ist ausgelassen: »Ich nehme mir immer wieder Sabbaticals und reise dann durch die Welt. Insgesamt habe ich schon 51 Länder bereist«, erzählt uns Jens (Overlandtour). Ein Traum für viele von uns.

Karin Hünerfauth Den Weg säumen viele Felsen, von denen Wanderer immer wieder auf die bewaldeten Hügel blicken.

Der letzte Tag startet mit einigen Superlativen: Jürgen Supp von der Touristik Bad Ems-Nassau leitet uns durch Bad Ems, eine der UNESCO »Great Spa Towns of Europe«. Ganz nebenbei beheimatet das schmucke Städtchen eine der steilsten Standseilbahnen der Welt, die älteste Spielbank Deutschlands und einen Turm schiefer als der von Pisa.

Bevor er vielleicht doch umkippt, radeln wir lieber schnell los mit dem E-Bike. Der Weg schlängelt sich am grün gesäumten Lahnufer entlang, zur Erleichterung aller, denn die Tour gestern hat ihre Spuren hinterlassen. Kurz nach Lahnstein sehen wir die Lahn in den Rhein münden, fahren ein kurzes Stück durchs schöne Koblenz, und dann stehen wir plötzlich schon am Hauptbahnhof. »Schade, ich wäre gerne noch weitergefahren«, sagt Sven (The Backpacker). So geht es uns allen. Aber die Lahn fließt ja zum Glück auch morgen noch und lockt zu Touren: mit dem Kanu, zu Fuß oder dem Rad.

Karin Hünerfauth Noch ein schnelles Gruppenfoto, bevor es mit den E-Bikes sportlich weitergeht.

