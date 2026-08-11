Rock Master 2026: Garda Trentino feiert 40 Jahre Klettergeschichte

Seit vier Jahrzehnten steht Arco für internationale Kletterevents und zählt heute zu den bekanntesten Kletterdestinationen weltweit – nicht umsonst trägt der Ort den Beinamen "Home of Climbing". Nun haben die Veranstalter die ersten sieben Athletinnen und Athleten bekannt gegeben, die beim Jubiläum in Garda Trentino an den Start gehen.

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Die Stars des Jubiläums: Ondra, Ghisolfi und Flohé Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Kletterlegende Adam Ondra, der 2025 mit seinem achten Rock-Master-Titel einen neuen Rekord aufstellte und damit den bisherigen Bestwert von Ramón Julián Puigblanque übertraf. Der Tscheche zählt seit Jahren zu den prägendsten Persönlichkeiten des internationalen Sportkletterns und ist offizieller Rock-Master-Botschafter. Ebenfalls bestätigt sind die beiden italienischen Top-Kletterer Stefano Ghisolfi und Filip Schenk sowie der Deutsche Yannick Flohé, Rock-Master-Sieger von 2024 und 2025. Ghisolfi, Lead-Weltcup-Sieger von 2021 und mittlerweile in Arco zuhause, gehört zu den stärksten Kletterern seiner Generation und ist eng mit den legendären Felswänden Garda Trentinos verbunden. Als Erster gelang es ihm, zwei der schwierigsten Kletterrouten Italiens – beide im Garda Trentino – zu erschließen und erfolgreich zu begehen: "Erbor" (9b) und "Excalibur" (9b+). Schenk sorgte zuletzt mit der Begehung der Route Erebor (9b), einer der schwierigsten Routen Italiens, für Aufsehen und erreichte beim vergangenen Rock Master das Finale im Duel Lead.

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Pilz, Rogora und Apel: Weltklasse bei den Frauen Auch das Frauenfeld verspricht Klettersport auf höchstem Niveau: Mit dabei sind die Österreicherin Jessica Pilz, Siegerin des Rock Master 2024, die italienische Spitzenkletterin Laura Rogora sowie die deutsche Nachwuchsathletin Anna Maria Apel. Rogora schrieb 2025 Geschichte, als sie als erste Frau weltweit eine Route im Schwierigkeitsgrad 8c+ onsight kletterte. Die 2005 geborene Apel überzeugte beim vergangenen Rock Master mit zwei Bronzemedaillen und zählt zu den vielversprechendsten Talenten des internationalen Kslettersports. Insgesamt treten 16 der besten Kletterinnen und Kletterer der Welt – acht Frauen und acht Männer – im Climbing Stadium von Arco gegeneinander an.

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Kletterlegenden als Ehrengäste Zum 40-jährigen Jubiläum der Kletterveranstaltungen in Arco blickt der Rock Master zudem auf seine außergewöhnliche Geschichte zurück und begrüßt zahlreiche Legenden der internationalen Kletterszene als Ehrengäste. Mit dabei sind unter anderem Lynn Hill, Rekordsiegerin des Rock Master der Frauen mit fünf Erfolgen und erste Person, die den "The Nose" am El Capitan frei an einem Tag kletterte, Yuji Hirayama, zweifacher Gewinner des Lead-Weltcups und zweimaliger Rock-Master-Sieger. Der japanische Kletterpionier zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der internationalen Wettkampfszene und erinnert sich an die besondere Bedeutung des Events: "Rock Master war die Geburtsstätte des Sportkletterns, wie wir es heute kennen – ein Ort, an dem die besten Kletterer ihrer Zeit zusammenkamen und Geschichte schrieben.

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