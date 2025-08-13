Richtige Technik beim Bouldern – die sechs grundlegenden Moves

Dritter Arm, aber Rückhand sozusagen: Beim Toehooken ziehen wir mit der Fußoberseite oder den Zehen, und meistens geht es darum, eine aufgehende Tür geschlossen zu halten. Oder im Dach den Körper mitzutragen oder in Hardcore-Bouldern Zug auf Slopern aufzubauen.

Knackpunkt: Außer in den Zehen selbst erfordert Toehooken relativ wenig Beinkraft (Prinzip Klettern am langen Arm), doch es braucht Rumpfpower, um die Spannung zu halten. Und es gilt einmal mehr, dass das Auflösen der Position meist der anstrengendste Teil der Aktion ist. Toehooks tummeln sich gern im Dach oder an Wettkampfbouldern, an Volumen oder um Dachkanten herum.