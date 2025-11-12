Pietro Vidi meistert gefährliche Trad-Route Meltdown 8c+ im Yosemite

Im Cascade Creek des Yosemite Valley liegt eine der legendärsten Trad-Routen der Welt: Meltdown (5.14c/8c+). Seit ihrer Erstbegehung durch Beth Rodden im Jahr 2008 wurde die Linie nur von einer Handvoll Kletterer erfolgreich gemeistert. Mit der Wiederholung durch den italienischen Kletterer Pietro Vidi erhält die Route nun eine weitere bedeutende Begehung.

Vidi hatte Meltdown bereits seit Langem auf dem Radar. Nach seinem erfolgreichen Durchstieg der anspruchsvollen Pre-Muir am El Capitan begann er vor zwei Wochen, sich systematisch an das Testpiece heranzutasten. Der Zugang war klassisch: Headpoint-Stil. In zwei ersten Sessions analysierte er die Einzelzüge im Toprope, tastete sich an die Schlüsselstellen heran und begann ab dem dritten Tag, längere Sequenzen zu klettern.

Was ist eine Trad-Route? Trad-Routen – kurz für Traditional Climbing Routes – sind Kletterlinien, bei denen die Sicherung ausschließlich durch mobile, selbst platzierte Sicherungsmittel erfolgt. Im Unterschied zu Sportkletterrouten, bei denen Bohrhaken dauerhaft im Fels verankert sind, bringen Trad-Kletterer ihre Ausrüstung wie Klemmkeile, Cams oder Tricams eigenständig während der Begehung an – und entfernen sie danach wieder vollständig.

Vidi: "Am dritten Tag gelang es mir, einige gute Verbindungen im Toprope zu klettern. Dabei wurde mir klar, dass ich wahrscheinlich im ersten Abschnitt einige Sicherungen sowie eine entscheidende Klemmung an der zweiten Schlüsselstelle auslassen müsste, um Energie zu sparen. Das führte zu einem ziemlich großen Runout, schien aber dennoch relativ sicher zu sein. Meine ersten Vorstiegsversuche machte ich in der vierten Session. Ich kam durch die erste Crux, stürzte jedoch direkt danach, als ich Schwierigkeiten hatte, einen Cam richtig zu setzen, und zu ausgepumpt war, um weiterzuklettern. An diesem Nachmittag sah ich ein Video, in dem Ethan Pringle eine Platzierung in einer hohlen Felsplatte – direkt unterhalb jener Mutter, die ich ausgelassen hatte – herausriss. Er wäre dabei beinahe abgestürzt. Das machte mich ziemlich nervös.

Am nächsten Tag testete ich selbst die Ausrüstung in der Platte und hätte dabei fast eine Mutter beschädigt, von der ich überzeugt war, dass sie absolut zuverlässig sei – was meine Nervosität noch verstärkte. Zum Glück stellte ich fest, dass eine größere Mutter besser passte, und mein Selbstvertrauen kehrte langsam zurück.

Am sechsten Tag stieg ich mit viel Selbstvertrauen ein, rutschte aber direkt nach der Crux ab und beschädigte dabei die Auslösedrähte meines Cams. Ich konnte das Gerät provisorisch mit etwas Tape reparieren und schaffte die Route schließlich im darauffolgenden Versuch – trotz tauber Finger und massivem Pump. Meltdown ist definitiv die schwierigste Trad-Route, die ich je geklettert bin – abgesehen von Tribe. Die Kletterei ist extrem unsicher, mit miserablen Tritten, äußerst technisch und gleichzeitig sehr körperlich. Beths Erstbegehung vor über 15 Jahren war wirklich unglaublich und ihrer Zeit weit voraus."