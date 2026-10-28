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Neue Kalender: Best of Bouldern und Best of Klettern 2027

Kletterkalender bestellbar
Boulder-Kalender und Best of Klettern 2027

Inhalt von
Update

Beeindruckende Blöcke, mega Moves und Motivation fürs ganze Jahr gibt's in den neuen Wandkalendern rund ums Klettern und Bouldern.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.10.2026
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Kletter Kalender 2027
Foto: Jan Novak

Es ist verflixt, wie es jedes Mal so unerwartet wieder auftaucht, dieses Duo: Weihnachten und der Jahreswechsel. Im Hinblick auf diese Situation gibt es eine Sache, die beide Termine etwas angenehmer macht – ein Wandkalender. Erstens eignet er sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk für dich selbst oder deinen liebsten Kletterpartner, und zum anderen bringt er das neue Jahr in appetitliche, gutverdauliche Häppchen. Inspiration inklusive. Aber seht selbst, die Bilder zeigen wir in den Fotostrecken auf dieser Seite.

Und wer noch einen weiteren Kalender braucht: Es gibt auch das passende Outdoor-Exemplar (im Querformat):