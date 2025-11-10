Kolibri: Arnold, Huber, Gietl meistern Ostwand des Jirishanca in Peru

Am 6094 Meter hohen Jirishanca in der peruanischen Cordillera Huayhuash gelingt Dani Arnold, Alexander Huber und Simon Gietl im Juli ein herausragender Coup. Die drei Alpinisten eröffnen eine neue, technisch anspruchsvolle Route durch die imposante Ostwand des auch als peruanisches Matterhorn bekannten Bergs. Kolibri verläuft über 31 Seillängen und 1030 Höhenmeter bis zum Ostgipfel auf 6028 Metern. Auf den Hauptgipfel verzichten sie aus Sicherheitsgründen: "Natürlich hätten wir den Gipfel gerne erreicht. Aber nach über 1000 Höhenmetern standen wir vor unverbundenem, instabilem Schnee. Das Risiko erschien uns zu hoch – also sind wir umgekehrt", schreibt Simon Gietl auf Instagram.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Route Der Routenname Kolibri nimmt Bezug auf die Bedeutung des Quechua-Worts "Jirishanca", das so viel wie "eisiger Kolibrischnabel" heißt.

Die Route verläuft zwischen der französischen und der italienischen Linie und beginnt mit steilen, plattigen Passagen, die schwer abzusichern sind. In den unteren Seillängen ist zwingendes Freiklettern bis zum achten Grad gefragt, dazu kommen kurze A2-Stellen. Der Kalk ist rau, fest und für diese Höhenlage außergewöhnlich griffig. Im Mittelteil folgt Kolibri der markanten Eisrampe der Italienerroute, bevor sie über Risse und Verschneidungen in direkter Linie zum Ostgrat führt – entlang der Linie der Erstbesteiger Toni Egger und Siegfried Jungmair von 1957.