Klettern hält fit: Rob Matheson (74) klettert ikonische Trad-Route

The Bells, The Bells! hat nur zehn Begehungen, seit John Redhead 1980 der Durchstieg gelang. Was macht diese Route so furchterregend oder "hinterhältig", wie du es genannt hast? Ich habe darüber oft nachgedacht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich nur zehn Leute vor mir waren, denn viele Kletternde, vor allem gute, geben ihre Begehungen nicht bekannt. Und es macht bei The Bells einen großen Unterschied, ob du mit Vorwissen einsteigst wie ich, oder onsight.

So wie Andy Pollitt, der 1986 die zweite Begehung schaffte? Ja, obwohl er sicher etwas über die Route wusste, ehe er reinging. Der Ruf einer Todesroute hat sich über die Jahre entwickelt, und ich kritisiere das nicht. Für mich war es einfach eine E7, die ich in meinen Siebzigern machen wollte. Das war für mich der Grund. Wenn du älter wirst, wählst du deine Kämpfe genau aus. Und ich wollte keinen Überhang machen, den wäre ich nicht hochgekommen.

Im Netz sieht man dich trainieren. Klimmzüge scheinen nicht dazuzugehören. Nein, Klimmzüge schaden einem. Sie sind schlecht für die Ellbogen, die Schultern, einfach für alles. Sie sollten jedem über 50 verboten werden. Aber zurück zu deiner Frage: The Bells ist eine sehr komplexe Route, die immer wieder die Richtung ändert und in einer Art Zickzacklinie nach oben führt. Sie beginnt wie The Cad (E6 6a), dann geht sie nach rechts in einen langen, beinahe ungesicherten Quergang. Der Fels ist weißer, kristalliner Quarzit, und von unten erkennst du die Griffe nicht. Das macht es vor allem als onsight sehr schwierig, und so bekam die Route ihren Ruf. Andy Pollitt berichtete, dass sie fast seine Persönlichkeit verändert hätte und er sich in ihr dem Tod nie so nah gefühlt hat.

Wie lang ist die Route? 45 bis 50 Meter, aber es kommt dir länger vor. Du stehst sehr viel auf den Füßen, und es gibt nur eine gute Rastposition.

Und wie ist die Felsqualität? Das Gestein ist brüchig, und selbst wenn es solide aussieht, kann etwas herauskommen. Im oberen Teil ist der Fels ganz offensichtlich brüchig. Du musst der Typ Kletterer sein, der nicht allzu sehr zieht.

Neil Gresham Volle Konzentration im Lasso-Move am einzigen Haken von The Bells.



Aber du musst ja auch Druck auf die Füße bringen, wir reden von E7 6b, oder? Du musst auf ganz leisen Sohlen klettern. Du musst die Route streicheln. Neigst du zu Dynos, könntest du Probleme kriegen.

Es gibt unterwegs nur einen Haken, einen geschlagenen, korrekt? Ja, das Original wurde, glaube ich, 1997 durch einen anderen geschlagenen Haken etwa fünfzehn Zentimeter höher ersetzt. Sie haben eine Schlinge drin gelassen, damit es wieder auf dieselbe Höhe hinauslief wie beim Original. Ich habe sie aber raus- genommen, denn die Länge einer Schlinge kann variieren, oder? Ich wollte den Haken direkt klinken, aber die Öse machte mir keinen guten Eindruck. Also beschloss ich, im Klettern eine Schlinge über den Haken zu legen. Das ist der Anfang des Crux-Abschnitts in The Bells. Du hast einen Crimp für rechts und musst weit nach links rausblockieren, um die Schlinge über den Haken zu kriegen.

Matheson Collection Der Haken in The Bells steckt seit 1997. Die Schlinge hat Rob rausgenommen und bei seiner Begehung eine eigene über den Haken gelegt.



Wie viele Sicherungen hast du gelegt? Um die dreißig, und sie sind alle nicht sehr gut (lacht).

Du unterscheidest zwischen Sicherungen, in die man fallen kann und solchen, in die man sich bestenfalls setzen kann. Wie verteilte sich das? In die meisten hätte ich nicht stürzen wollen. Aber zu Beginn des schwierigeren Abschnitts gibt es eine ganz gute Position, dort habe ich mehrere Sicherungen miteinander zu etwas verspannt, was ich Basecamp nenne, etwa 15 Meter über dem Meer. Ohne würdest du auf den Boden knallen.

Wie viele Kilo hattest du am Gurt hängen? Zu Beginn dreieinhalb.

Wie lange warst du unterwegs? Eine Stunde.

Der Erstbegeher von The Bells, The Bells!, John Redhead, hat über das Trad-Klettern gesagt: "Angst ist wichtig. Ich habe die Angst kennengelernt. Du bringst dich in eine Situation, in der du hinterfragst, wer du bist." Stimmst du zu? Ja. Beim Sportklettern und beim Bouldern ist die Angst eher eine vor dem Scheitern, beim Trad-Klettern kann Todesangst dazukommen, oder davor, sich schwer zu verletzen. Oder ins Ungewisse zu fallen. Alles kommt auf dein Urteil an, du legst die Sicherungen, du fällst diese Entscheidungen. Du gehst eine sehr komplexe Beziehung mit dem Fels ein.

Was hast du, um bei Redhead zu bleiben, über dich herausgefunden? Mein Onsight-Limit beim Sportklettern liegt aktuell bei 7a+/7b, das bedeutet, dass ich in The Bells an meinem Limit war, anders als vermutlich die meisten meiner Vorgänger. Meine Stärke war immer die mentale Seite, ich kann weit über der Sicherung klettern bei 90 Prozent meiner maximalen Leistung, denn ein Trad-Kletterer behält immer zehn Prozent Reserve.

Matheson Collection Anno 1976: Rob mit John Eastham und Ed Cleasby nach der Begehung von Lubyanka (E3 5c), Cyrn Las, Llanberis, Wales.



War die Begehung dein erster Versuch? Nein, ich hatte es schon einmal im März versucht, an einem sehr kalten und windigen Tag. Mein Sohn Craig, der mich sicherte, fragte, ob ich an einer tödlichen Krankheit leide, anders konnte er sich nicht erklären, dass ich bei solch lausigem Wetter einsteigen wollte. Ich stand dann sechseinhalb Minuten unter der Crux und versuchte, die Schlinge, die ich über den Haken legen wollte, von meiner Schulter zu kriegen, aber sie lag unter einer anderen. Auf meinem rechten Griff hatte ich einen Skyhook platziert, weswegen ich ihn als Zange nehmen musste, und für links nur einen sehr kleinen Seitgriff. Nach den sechseinhalb Minuten bin ich an den Crimp für rechts gekommen und legte die Schlinge über den Haken, aber danach ging mir die Kraft aus.

Wie oft hast die Route ausgecheckt? Ich bin im Winter, glaube ich, dreimal allein hingefahren, aus dem Lake District, wo ich lebe. Einmal habe ich The Bells im Toprope probiert, mit dem Seil im Schlepptau, unter anderem, um ein Gefühl für das Gewicht zu bekommen. Aber ich war nicht fit genug für einen durchgehenden Go und bin in der Crux rausgeflogen. Ich war nicht besonders viel Trad-Klettern in den ganzen letzten Jahren.

Charlie Woodburn Nach dem misslungenen ersten Versuch.

Was hast du dann gemacht? Ich war eine Menge Indoor-Klettern und nur wenig draußen, schon gar nicht, um harte Trad-Routen zu klettern. Ich habe mich auf meine Erfahrung verlassen.

War die Umstellung vom Gym nicht schwierig? Nein, draußen bin ich in meiner Komfortzone, im Gym tauge ich nichts. Indoor- Klettern ist ernüchternd.

Hast du in The Bells das Meer gehört? Nein, ich habe nichts gehört, nicht einmal die Möwen. Ich war in einer geräuschlosen Welt, komplett konzentriert, in der Zone, wie man so sagt. Es waren Fotografen dabei, aber ich habe sie gar nicht mitbekommen. Sie sind selber Kletterer und wussten, dass es gefährlich sein kann, zu stören.

Kann man es lernen, mit der Gefahr umzugehen? Oder ist es ein Talent? Vermutlich ein Mix aus beidem. Als ich anfing, gab es keine Karabiner, nur ein Hanfseil, und wenn du etwas nicht konntest, bist du wieder runtergeklettert. Das war die Norm für mich, mein Vater und ich haben, um uns zu sichern, zum Beispiel Steine in Risse geklemmt und die Seile drübergelegt. So bin ich reingewachsen.

Matheson Collection Bergstiefel, das Seil um den Bauch gebunden, keine Sicherung: Als 13-Jähriger in Centipede (Severe) im heimischen Lake District.



Kann man mutig auf Kommando sein? Was wäre gewesen, wenn du dich am Morgen deiner Begehung nicht gut gefühlt hättest? Ich habe vor The Bells in einem Hotel übernachtet. Habe ich geschlafen? – Nein. Es war wirklich eine sehr schlechte Nacht. Aber wenn du klettern willst, musst du deine ganze Energie in den Augenblick stecken, dann kannst du für eine Stunde alles aufbringen, was du hast. Ich wusste, dies hier ist der Tag, das Wetter war besser, und ich war besser vorbereitet als im März.

Wo ziehst du die Linie zwischen Mut und Dummheit? Es kommt beim Klettern immer auf dein Urteil an. Beim Eisklettern war ich näher an der Linie als beim Trad-Klettern. Ich habe mich einmal in der Nordwand des Großhorn in den Alpen in eine Lage manövriert, in der ich den Rest des Teams zu weit hinter mir gelassen hatte und eine andere Route kletterte. Ich konnte nicht mehr umkehren und musste solo weiter, denn Eis hinabklettern ist nicht leicht. Das war wirklich brenzlig, vielleicht weil ich kein besonders guter Eiskletterer bin (lacht).

1983 hast du eine Kletterpause eingelegt, die bis 1990 dauerte. Warum? Ich hatte genug. Die Kletterer fingen damals an zu trainieren, und daran hatte ich kein Interesse. Klettern war immer eine natürliche Angelegenheit für mich gewesen, seit ich ein Knirps war. Den Rest hat mir Ron Fawcett Anfang der Achtziger gegeben, als er Cave Route right Hand (7b+) machte, einen Überhang in Gordale, und ich dachte: Wie kann das jemand schaffen? Andererseits dachte ich: Er sollte das auch schaffen, denn schließlich ist er Vollprofi und trainiert.

Das klingt fast, als wäre Training eine Art von Betrug. (Lacht). Ja, das muss man als schwacher Kletterer so sehen (lacht). Aber ich habe dann selber mit dem Training angefangen, da war ich vierzig.

Mittlerweile bist du längst pensioniert. Wie hat sich das Rentnerdasein auf deine Kletterei ausgewirkt? Dramatisch! Ich bin mit sechzig in Rente gegangen, nach vierzig Jahren als Lehrer. Ich war immer ein Wochenendkletterer gewesen, und plötzlich war ich Vollprofi. Ich habe wie besessen trainiert, und natürlich habe ich mich verletzt, an der Schulter, meine erste Begegnung mit dieser Welt. In deinen Sechzigern steckst du das noch weg, aber Achtung: In den Siebzigern ändert sich das.

Ben Moon hat mit 18 Jahren in Wales nicht weit von The Bells eine 8a erstbegangen, Statement of Youth. Ist deine Wiederholung von The Bells ein Statement of Age? (Lacht). Nicht mit dieser Intention, aber jemand, dem ich letztes Jahr von meiner Idee erzählte, The Bells zu klettern, sagte: Wenn du das in deinem Alter schaffst, dann wird das ein Weltereignis. Und dachte: was für ein Unfug. Aber die Reaktionen auf meine Begehung haben mich demütig gemacht und überrascht. Demütig, weil ich sehr glücklich bin, dass ich noch in der Lage bin, so etwas zu schaffen, psychisch und physisch, aber vielleicht eher psychisch. Eine Menge talentierter Kletterer meiner Generation sind zum Sportklettern übergegangen, weil sie mit dem Trad-Klettern nicht mehr klarkommen oder es nicht mehr genießen. Und sie sind auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, wie ich es nenne (lacht).

Neil Gresham Vater und Sohn: Craig Matheson sichert die Begehung. Mit Hard Cheese (E10 7a) hat er selbst ein Trad-Meisterstück hingelegt.



Reizt dich Sportklettern gar nicht? Weniger Risiko und dafür, sagen wir mal, eine 8a? Ich warte damit, bis ich 80 bin (lacht). Spaß beiseite: Sportklettern auf hohem Niveau erfordert eine Menge Kraft, und eine 8a ganz besonders. Die Reise dorthin würde ganz einfach bedeuten, dass ich mich verletze. Ich verwende zum Beispiel auch nur selten meinen Zeigefinger beim Klettern, mein Arm ist einfach so gebaut. Es interessiert mich auch nicht besonders, Tag für Tag dieselbe Route zu probieren. Aber ich habe Sportkletterrouten bis 7c geschafft, auch die von Ron Fawcett, aber es hat mich nie richtig begeistert. Ich nutze es heute aber, um fit zu bleiben. Ich war auch schon zwei Wochen auf Kalymnos, und es hat Spaß gemacht.

Was machst du sonst noch? Jeden Morgen eine halbe Stunde Stretching, und ich habe immer ein unmittelbares Kletterziel, das mich motiviert, das kann in der Halle oder draußen sein. Außerdem verfolge ich ein längerfristiges Ziel, das immer etwas über meinem aktuellen Können liegt.