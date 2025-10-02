Kletter Special: das richtige Equipment für die Halle

Drago XT – so heißt der Neuzugang der Drago Familie. Er bietet Eigenschaften, die ihn klar von den anderen Modellen unterscheiden: Das neue Spannungssystem etwa ermöglicht durch den zweifachen Velcro eine extreme Präzision auf kleinen Tritten, während der Schuh durch das weiche Material weiterhin gutes Feedback gibt. Der Vorfußbereich und der Randgummi werden von M50-Gummi umschlossen, durch den sich der Schuh trotz hoher Spannung an unterschiedliche Tritte anpasst. Die Ferse ist die schmalste der gesamten Drago Reihe und enthält eine resistente Gummischicht mit lasergraviertem Muster. Fazit der Scarpa-Athleten: Der Drago XT überzeugt mit starker Performance am Fels und in der Halle, vor allem in steilen Bouldern und auf kleinen Tritten.

Preis: 180 €