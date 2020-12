Geschenke für Kletterer Geschenke für Kletterer

Am liebsten hätte ich einen schnuckeligen Bus und ein halbes Jahr Zeit. Ach ja, und unzerstörbare Haut und Sehnen. Ok, ok, ich sehe es ja ein, das wird schwierig. Wer mir trotzdem was zu Weihnachten schenken möchte, kann sich an untenstehender Liste orientieren.

Wenn mich nicht alles täuscht, sind hier einige Dinge dabei, die Klettererherzen höher schlagen lassen. A propos Klettererherzen. Wir freuen uns auch immer über eine Unterarm-Massage oder ausdauerndes Sichern ohne Beschwerde.

Geschenke für Kletterer (und solche, die es werden wollen)

Eine Griffbürste – Günstiges Geschenk für jeden halbwegs ambitionierten Boulderer, auch beim Klettern hilfreich. Unsere Empfehlung: Lapis (um 7 Euro), Wataaah (um 6-8 Euro) und Faza (siehe oben, 10-30 Euro) bieten die besten Bürsten, die mit ihren weichen Borsten am besten den Chalk von den Griffen holen. Hier gibt's Bürsten im Preisvergleich

Hersteller Griffbürste von Wataaah (Small Brushy, um 6-8 Euro)

Wer das Bürstengeschenk mit dem passenden Namen oder Spruch versehen möchte, kann hier im KLETTERN-Shop hochkarätige Boulderbürsten per Lasergravur personalisieren lassen

Chalkbag – braucht jeder. Hat eventuell auch schon jeder, aber schöner geht immer... beim Bouldern eignet sich auch ein größeres, standfesteres Modell mit Raum für Bürsten, Handy und Co. Hier gibt's Chalkbags im Preisvergleich

Hersteller Chalkbag von Cassin mit So Ill Bürste

Hautpflege I – Wer so richtig ambitioniert klettert, muss auch das wichtigste Werkzeug, die Haut an den Fingern, ordentlich pflegen. Dazu eignet sich etwas zum Herunterfeilen überschüssiger Hornhaut. Dafür eignen sich hervorragend die Skinshaper von Goodgrip. Sie kommen in zwei Schmirgelstärken: Die Skinshaper von Goodgrip halten die Haut schön glatt, zähmen Schwielen und beugen so Hautverletzungen vor.

Goodgrip Skinshaper von Goodgrip

Erhältlich für rund 5 Euro unter goodgrip.info

Gesundheit – wer hart trainiert und das Klettern nicht lassen möchte, nur weil es ein bisschen zwickt, findet in diesem Buch die besten Ansätze, um mit Beschwerden wie Ellbogenschmerzen und Fingerproblemen fertig zu werden. Make or break direkt bestellen

Hersteller Make or Break von Dave MacLeod

Klamotte – Kletterer wissen, dass es beim Klettern nicht um Schwierigkeitsgrade, Flashs oder sonstige Erfolge geht, sondern einzig und allein darum, gut auszusehen. Da man Kleidung fast immer braucht, sind Klamotten automatisch ein gutes Geschenk. Oberteile fürs Klettern im Preisvergleich

Hersteller Shirt von Maloja

Hautpflege II – Chalk, harte Belastung und dann auch noch der Abwasch: Die Haut von Kletterern muss ganz schön was aushalten. Mit dem auf natürlichen Zutaten basierenden Climb On bleibt die Haut elastisch und widerstandsfähig. (ab 12 Euro, direkt hier bestellen)

Hersteller Climb on, Hautpflege für Kletterer

Die deutsche Firma Mantle Climbing hat auch eine Creme im Programm, die voller guter Zutaten ist, nicht fettet und nur sehr dezent duftet.

Training I – Wer einen akut infizierten Kletterer beschenken will und ein paar Euro mehr ausgeben will: Fingerboards gibt es ab circa 80 Euro. Der Klassiker aus Holz ist sicherlich das Beastmaker-Board, das es als 1000er für Trainingseinsteiger und als 2000er für trainierte Kletterer gibt (um 100-120 Euro, hier online bestellen).

Hersteller Beastmaker 2000 Trainingsboard

Training II – Grundlagenwissen, Übungen und Co: im Gimme Kraft Air ist alles drin, was man für einen erfolgreichen Trainingswinter braucht. Essentielles Basistraining für Kletterer; Mobilisation – Stabilisation – Kräftigung, Übungen für bessere Regeneration, erhöhte Beweglichkeit, geringere Verletzungsanfälligkeit, schnellere Erfolge und mehr Spaß beim Klettern. Gibt es übrigens auch als Abo-Prämie zum KLETTERN-Magazin

Gimme Kraft Gimme Kraft Air: Basiswissen fürs Krafttraining

Lesestoff für Alpinkletterer – Moderne Zeiten – 100 legendäre Freikletterrouten in den Alpen. Vom Mont Blanc bis zu den Wendenstöcken, vom Rätikon bis ins Gesäuse, vom Tessin bis zur Marmolada: Die 100 Routen in diesem Buch – und die Geschichten um sie herum – dokumentieren das ambitionierte Alpinklettern zwischen 1977 und heute. Die ultimative To-do-Liste für ernsthafte Alpinkletterer! Erhältlich beim Panico Alpinverlag ab 39,80 Euro

Panico Verlag Moderne Zeiten: die Bibel für Alpinkletterer

Kalender – kann man auch recht bald nach Weihnachten gut brauchen. Gibt es als Abo-Prämie zum KLETTERN-Abo oder direkt hier (ab 29,29 Euro)

Simon Carter

Gutscheine und Co von deiner Kletterhalle – 2020 war für fast alle Hallen ein wirtschaftliches Desaster. Unterstütze deine Halle und kaufe jetzt schon eine Zehnerkarte oder buche ein Training für den Wieder-Einstieg. Erhältlich auf der Webseite deiner Kletterhalle.

Boulderklub

Übrigens:

Das KLETTERN-Magazin kann man auch im Abo verschenken (und natürlich eine Prämie einstreichen)





