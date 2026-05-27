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Black Diamond Capitan E im Test: Nachhaltiger Hybridhelm für Fels & Eis

Kopfschutz mit grünem Kern
Black Diamond Capitan E im test

Inhalt von

Du suchst einen preisgünstigen Helm, der nicht nur am Fels, sondern auch im Eis sowie auf Hochtouren überzeugt? Dann könnte dir der Black Diamond Capitan E gefallen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.05.2026
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Black Diamond Capitan E
Foto: Lukas Riedelsperger

Pro und Contra zum Capitan E

Das hat uns am Helm gefallen:

 weiches Polster

 gute Ventilation

 leicht zu greifendes Verstellsystem

 sehr robust

Das weniger:

 tiefer Sitz je nach Kopfform nicht ideal

Der Capitan E im Test

Die Hybridkonstruktion besteht aus einer zweiteiligen Schale mit einem starren, energieabsorbierenden EPS-Schaumstoffbereich an der Oberseite und weicheren, halbsteifen EPP-Schaumstoffseiten. Somit erfüllt der Capitan die UIAA- Anforderungen an eine erhöhte Schutzfunktion an den Seiten und hinten. Im Test trug er sich zudem sehr bequem. Lediglich die tiefere Passform kann etwas stören. Dieser tiefe Sitz kann beim Tragen einer Stirnlampe auch das ausgeleuchtete Sichtfeld einschränken. Sehr gut gefallen haben uns hingegen die wirksame Belüftung und das gut auch mit Handschuhen zu greifende Verstellsystem. Mit 320 Gramm Gewicht bewegt sich der Capitan E bei den Hybridhelmen im Mittelfeld. Gute Sache: der Helm besteht zu 30 Prozent aus Recyclingmaterial.

Black Diamond Capitan E
Black Diamond

Die technischen Details des Hybridhelms

Preis: 70 €

Gewicht: 320 g (S/M), 350 g (M/L)

Konstruktion: Hartschalenhelm

Außenschale: ABS-Schale

Innenschale: EPP-Schaum (expandiertes Polypropylen), EPS-Schaum (expandiertes Polystyrol)

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