Black Diamond Capitan E im Test: Nachhaltiger Hybridhelm für Fels & Eis

Der Capitan E im Test

Die Hybridkonstruktion besteht aus einer zweiteiligen Schale mit einem starren, energieabsorbierenden EPS-Schaumstoffbereich an der Oberseite und weicheren, halbsteifen EPP-Schaumstoffseiten. Somit erfüllt der Capitan die UIAA- Anforderungen an eine erhöhte Schutzfunktion an den Seiten und hinten. Im Test trug er sich zudem sehr bequem. Lediglich die tiefere Passform kann etwas stören. Dieser tiefe Sitz kann beim Tragen einer Stirnlampe auch das ausgeleuchtete Sichtfeld einschränken. Sehr gut gefallen haben uns hingegen die wirksame Belüftung und das gut auch mit Handschuhen zu greifende Verstellsystem. Mit 320 Gramm Gewicht bewegt sich der Capitan E bei den Hybridhelmen im Mittelfeld. Gute Sache: der Helm besteht zu 30 Prozent aus Recyclingmaterial.