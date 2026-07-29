Project Big: Die Story hinter einer der härtesten Routen der Welt

Der Film begleitet den österreichischen Spitzenkletterer Jakob Schubert bei seinem Projekt in der Hanshelleren-Höhle in Flatanger (Norwegen) und zeichnet den Weg zu seiner ersten 9c nach. Adam Ondra hatte die Linie rund zehn Jahre zuvor erschlossen. Im Fokus steht der gesamte Begehungsprozess: gemeinsame Versuche von Schubert und Ondra im Jahr 2022, Rückschläge durch schwierige Bedingungen sowie Schuberts Pause für Wettkämpfe und die Olympiaqualifikation.

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Das "Project Big", wie die Route lange hieß, galt als eine der letzten großen Herausforderungen und als die wahre "Königslinie" in der gewaltigen Grotte von Flatanger. Adam Ondra selbst hatte die Route bereits 2013 eingebohrt, sie aber als zu einschüchternd und futuristisch empfunden.