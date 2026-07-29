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Project Big: Die Story hinter einer der härtesten Routen der Welt

Filmtipp „B.I.G.“
Kletter-Doku über Jakob Schuberts 9c jetzt kostenlos ansehen

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Filmfans aufgepasst! Knapp drei Jahre nach der Erstbegehung ist der Dokumentarfilm "B.I.G. – A World First" nun endlich frei verfügbar auf Youtube.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.07.2026
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B.I.G. AUF YOUTUBE
Foto: Boff-Film.com

Der Film begleitet den österreichischen Spitzenkletterer Jakob Schubert bei seinem Projekt in der Hanshelleren-Höhle in Flatanger (Norwegen) und zeichnet den Weg zu seiner ersten 9c nach. Adam Ondra hatte die Linie rund zehn Jahre zuvor erschlossen. Im Fokus steht der gesamte Begehungsprozess: gemeinsame Versuche von Schubert und Ondra im Jahr 2022, Rückschläge durch schwierige Bedingungen sowie Schuberts Pause für Wettkämpfe und die Olympiaqualifikation.

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Das "Project Big", wie die Route lange hieß, galt als eine der letzten großen Herausforderungen und als die wahre "Königslinie" in der gewaltigen Grotte von Flatanger. Adam Ondra selbst hatte die Route bereits 2013 eingebohrt, sie aber als zu einschüchternd und futuristisch empfunden.

Für Jakob Schubert wurde die Erstbegehung am 20. September 2023 zum bisher größten mentalen Kampf seiner Karriere. Über sechs Wochen, verteilt auf zwei Jahre, investierte der mehrfache Weltmeister und Olympiamedaillengewinner in das Projekt. Der Film dokumentiert eindrucksvoll, wie Schubert am Rande des Möglichen klettert und sich durch die rund 50 Meter lange, extrem überhängende Linie kämpft. Mit der Bewertung 9c stuft er "B.I.G." als eine der drei schwersten Routen der Welt ein, deren Grad noch auf eine Wiederholung und Bestätigung wartet.