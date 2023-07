Beim Klettern tragen viele Faktoren zum Erfolg bei: Bewegungsrepertoire und -präzision sind mindestens so wichtig wie physische Kraft, und mentale Faktoren wie Erfahrungswissen und Nervenstärke bedeuten in vielen Routen dieser Welt einen uneinholbaren Vorsprung vor reiner Kraft.

Im Gesellschaftsschnitt verlieren Männer 0,5 Prozent und Frauen im Durchschnitt 0,4 Prozent ihrer Muskelmasse pro Jahr. Der Verlust steigt ab etwa dem 60. Lebensjahr an und pendelt sich dann auf ein Niveau von etwa fast 1 Prozent pro Jahr bei Männern und 0,7 Prozent pro Jahr bei Frauen ein. Doch gibt es auch gute Nachrichten: Mit Training lässt sich der Verfall bremsen, über weite Strecken auch aufhalten. Krafttraining verbessert Muskelmasse, Kraft und Schnellkraft in jedem Alter. Studien zeigen, dass Muskelmasse und Kraft selbst bei über 90-Jährigen noch trainiert und verbessert werden können.

Wenn die Belastbarkeit ab Mitte 30 langsam nachlässt, gilt es, am Ball zu bleiben und Extreme zu meiden. Nicht nur zu hart, auch zu lang oder zu oft klettern kann uns arg zusetzen. Mehr denn je gilt also nun: Qualität vor Quantität sowie auf den Körper hören. Weil wir schneller abbauen und schlechter aufbauen, wird Verletzungsprävention noch wichtiger.

Außerdem haben wir bei Coach Dicki Korb nachgefragt, was trainingstechnisch im Alter wichtig ist (siehe Interview unten). Gemeinsam mit Horst (69) zeigt er uns in der Fotostrecke einige Übungen, die für Oldies richtig gut sind.

Was heißt das?

Mobilität ist eine gern vernachlässigte Sache. Da empfehle ich, aktiv etwas zu machen, vor allem für die Schulter und die Brustwirbelsäule, in Maßen auch für die Hüfte. Wenn da etwas fehlt, dann kommt man nicht mehr so nah an die Wand, und das ist ein leistungsbegrenzender Faktor. Für mehr Flexibilität sollte man generell lieber öfter was tun als intensiv. Man sollte außerdem schauen, dass man nicht zu viel im leichten Gelände klettert, weil das im Verhältnis relativ wenig bringt. Insgesamt lieber mehr Einheiten, dafür aber kürzer und gezielt einen Reiz setzen, auch für die Kraft.