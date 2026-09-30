Wie es in Fontainebleau nach dem Feuer weitergeht

Teile des Walds von Fontainebleau und des weltbekannten Bouldergebiets sind seit dem 22. August wieder zugänglich. Rund 18000 der insgesamt etwa 22000 Hektar dürfen betreten werden. Die vom Waldbrand im Juli betroffenen Flächen und Sicherheitszonen bleiben gesperrt.

Bei dem Feuer rund 70 Kilometer südöstlich von Paris wurden etwa 2000 Hektar Wald zerstört. Rund 1000 Menschen mussten zeitweise ihre Häuser verlassen. Besonders betroffen waren der Sektor Trois Pignons um die Orte Le Vaudoué, Noisy-sur-École und Achères-la-Forêt, sowie Gebiete rund um Barbizon, Les Écrennes und Fontainebleau.

Schäden noch unklar – Vorsicht beim Klettern Wie stark die Sandsteinfelsen durch die Hitze beschädigt wurden, ist noch unklar. Eine verlässliche Einschätzung soll erst nach vollständiger Löschung der Brände möglich sein. Für Kletterer gilt: Fontainebleau ist wieder erreichbar, aber längst nicht alle Sektoren sind geöffnet. Gesperrte Bereiche sind vor Ort gekennzeichnet und auf der Website bleau.info aufgeführt.

Die Folgen für das Ökosystem sind weiterhin gravierend. Extreme Hitze und Trockenheit haben den Wald zusätzlich geschädigt. In besonders betroffenen Bereichen könnte die Erholung Jahrzehnte dauern. Glutnester und instabile Bäume stellen weiterhin eine Gefahr dar. Begünstigt wurde die Ausbreitung des Feuers durch eine anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen von teils über 40 Grad.

Die Brandursache ist teilweise geklärt. Medienberichten zufolge gestand ein 19-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen.

Community hilft – über 40.000 Euro gesammelt Am 18. August brachte das Kollektiv "Respect Bleau" Kletterer, Vereine, Forstarbeiter und lokale Behörden zusammen, um über die Folgen und weitere Maßnahmen zu beraten. Eine Spendenaktion für die Wiederherstellung des Walds und der Bouldergebiete hat inzwischen mehr als 40.000 Euro gesammelt. Weitere Informationen gibt es auf Instagram unter @collectif_respectbleau.