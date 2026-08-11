Wandern im Trentiner Naturpark Adamello-Brenta

Wie komme ich nach Pinzolo? Pinzolo liegt im Val Rendena im westlichen Trentino. Die Anreise mit dem Auto aus Deutschland erfolgt über die Brennerautobahn A 22 bis nach Trient (Ausfahrt Trento Sud) und von dort weiter ins Val Rendena. Mit dem Zug fährt man bis Trient und anschließend mit dem Bus B208 nach Tione und dem B231 weiter nach Pinzolo.

Wie komme ich auf der Tour herum? Das öffentliche Verkehrsnetz rund um Pinzolo ist gut ausgebaut. Von Juni bis September verkehren Busse. Ein Shuttle verbindet Pinzolo mit Ponte Verde, von wo Busse ins obere Tal starten. Fahrpläne gibt es auf trentinotrasporti.it und in der App Muoversi. Viele Ausgangspunkte für Wanderungen erreicht man aber nur mit dem Auto.

Der komplette Reisebericht zum Download Wer diese große Zahl an Tälern erkunden will, erwandert sie auf einem weitläufigen Wegenetz namens La Via delle Valli. Die Routen fallen unterschiedlich lang und anspruchsvoll aus, reichen von familienfreundlichen Spaziergängen bis zu alpinen Touren. Die vielen Hütten ermöglichen mehrtägige Wanderungen und die Verbindung mehrerer Täler. Die Auswahl ist riesig, man kann hier Wochen verbringen, ohne denselben Weg zweimal zu gehen.

Wie kann ich mich auf der Tour orientieren? Für die Gegend eignet sich die Kompass Wanderkarte 070 Naturpark Adamello-Brenta Geopark (1:40 000, italienische Ausgabe vom 28. April 2025) für Wander- und Fahrradtouren, die außerdem in der Kompass-App nutzbar ist (auch offline). Ergänzend bietet der Rother Wanderführer Brenta: mit Adamello, Presanella und Paganella (3. Juli 2024) 52 Touren inklusive GPS-Tracks.

Daniel Hug

Wo kann ich mich informieren? Im Tourismusbüro Pinzolo gibt es einen Wanderführer zur Via delle Valli, die GPS-Tracks sind zudem online verfügbar. Zusätzlich kann der Talerwanderpass genutzt werden – als Papierpass mit Stempeln am Ende jedes Tals oder digital per QR-Code –, um die durchwanderten Täler zu dokumentieren.

Wann ist die beste Reisezeit? Die ideale Zeit für eine Wanderung auf der Via delle Valli ist von Anfang Juni bis Mitte September. In diesen Monaten sind die Bergwege in der Regel schneefrei (vorab prüfen!) und die saisonalen Shuttle- und Busverbindungen in Betrieb sowie Unterkünfte und Einkehrmöglichkeiten geöffnet.

Daniel Hug

Wo kann man gut auf Tour übernachten? Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel Europeo in Pinzolo bietet komfortable Zimmer und Suiten (ab 100 € pro Person im DZ mit Frühstücksbuffet), einen Spa-Bereich mit Pool sowie einen Speisesaal unter einer Glaskuppel. Zum Angebot gehört ein Gourmetrestaurant mit Trentiner Spezialitäten.

Das Rifugio Cornisello liegt auf 2120 Metern im Val Nambrone an den Cornisello-Seen in der Presanella-Gruppe. Es ist von Mitte Juni bis Mitte September geöffnet und bietet regionale Verpflegung sowie Übernachtungen in Mehrbettzimmern mit Blick auf das Brenta-Massiv. 65 € pro Person für B&B bzw. 90 bis 100 € für Halbpension. Erreichbar zu Fuß, per Fahrrad oder Auto und Ausgangspunkt für viele Wanderungen.

Das Rifugio San Giuliano mit Sonnenterrasse und herrlichem Ausblick auf die Presanella liegt auf 1960 Metern in der Adamello-Presanella-Gruppe an den Laghi di San Giuliano und Garzonè. Die Hütte ist von Juni bis September geöffnet und bietet Übernachtungen in Mehrbettzimmern. Buchung und Informationen: diego@rifugiosangiuliano.com

Daniel Hug