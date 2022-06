Unterwegs in Italien im Trentino Wanderrouten in den Brenta Dolomiten

Trotzdem dauert es noch ein bisschen: Bis Wanderer tatsächlich vor der Hütte stehen, müssen sie noch einige Minuten lang gehen – und etwa 450 Höhenmeter überwinden. Am Ende wartet noch ein Steilaufschwung, der in Kehren an einer Wand entlangführt. Erst dann hat man sich das Feierabendbier verdient!

Danach dominiert das Wander-Terrain: Zunächst überquert man von einem großen Stein zum anderen hüpfend einen Bach, dann leitet der Weg in einem langen Linksbogen zum Rifugio Selvata (1630 m), das an der Baumgrenze liegt. Von dort bringt einen der Pfad mit der Nummer 319 in die felsige Welt der Brenta: Aus Wiese wird Stein und aus dichtem Wald bald Wand. Über eine Rinne, die sich Weg und Bach teilen, erreicht man das Hochtal von Massodi – und bald darauf sieht man das Rifugio Pedrotti (2491 m) auf einer riesigen Steinterrasse thronen.

Die mittelschwere Tagestour beginnt am Parkplatz der Malga (ital. für Alm) Vallesinella di sotto, auf gut 1500 Metern. »Malga« ist hierbei allerdings nicht wörtlich zu verstehen: Vallesinella ist Hotel, Restaurant und Bar in einem.



Keine Sorge, der Bogani-Weg (Sentierro Bogani) leitet schnell aus dem Trubel heraus, und bald kann man die Natur ganz in Ruhe genießen. Der Weg führt immer bergan, in das Herz des Massivs.



Eine Zäsur markiert das Rifugio Breintei: Es liegt auf 2182 Metern am Taleingang des Val Brenta Alta. Ab hier dominiert zunehmend der Fels. Bald reihen sich imposante Gipfel und Wände zu beiden Seiten des Tals auf. Gegen Ende steilt auch das Val Brenta beträchtlich auf, Stahlstifte und Drahtseile erleichtern das Hochkommen über die teils steilen Felsstufen. Klettersteigset und Gurt sind zwar nicht nötig, Höhenangst sollte man trotzdem nicht haben. Lediglich Grödel oder Steigeisen können im Frühjahr und nach Schneefällen das Weiterkommen erleichtern: Dann liegt unterhalb der Bocca di Brenta oft noch Schnee. Erfahrene Bergwanderer schaffen den Weg in der Regel aber auch so. Vom höchsten Punkt, der 2552 Meter hoch gelegenen Bocca di Brenta, ist es nicht mehr weit zum Rifugio Pedrotti auf 2491 Metern über null.



Der Abstieg folgt dem Aufstiegsweg. Wanderer, die sich zwei Tage Zeit nehmen wollen, übernachten auf der Pedrotti-Hütte und steigen am nächsten Tag Richtung Molveno ab. Im Artikel beschreiben wir die andere Laufrichtung: Dann steigt man von Molveno auf und am zweiten Tag nach Vallesinella ab.