Wandern & Wein: Die RebkulTour in Radebeul entdecken

Sonnenlicht fällt auf die Radebeuler Weinberge, zwischen den Trockenmauern wachsen Wildkräuter und ein leichter Wind streicht durch die Reben. Wenige Schritte später öffnet sich der Blick über das Elbtal. Genau diese Verbindung aus Natur, Weinkulturlandschaft und weiten Ausblicken macht die RebkulTour in Radebeul so reizvoll.

Wanderliebling im Dresden Elbland Die rund neun Kilometer lange Tour gehört zu den Wanderlieblingen Dresden Elbland – einer Auswahl besonders erlebnisreicher Wanderwege der Region. Die RebkulTour lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen, den Blick schweifen zu lassen und die Landschaft bewusst zu erleben.

Mal führen die Wege durch schattige Waldabschnitte, mal entlang historischer Weinbergterrassen. Dazwischen öffnen sich immer wieder Ausblicke über das Elbtal bis hin zur Sächsischen Schweiz. Erlebnisstationen entlang der Strecke erzählen von den Steillagen, der Geschichte des Weinbaus und davon, wie sich diese einzigartige Kulturlandschaft über Jahrhunderte entwickelt hat. So entsteht ein spannendes Bild davon, wie eng Natur und Weinbau bis heute miteinander verbunden sind und den Charakter der Lößnitz prägen.

Unterwegs laden Weingüter, Straußwirtschaften und Winzerhöfe immer wieder dazu ein, den Wanderrucksack für eine Weile abzustellen. Ein Glas sächsischer Wein auf einer sonnigen Terrasse, regionale Spezialitäten und der Blick über die Rebhänge gehören hier ganz selbstverständlich zu einer gelungenen Wanderung.

Ob im frischen Grün des Frühjahrs, an warmen Sommertagen oder wenn sich die Weinberge im Herbst golden färben – die RebkulTour zeigt die Radebeuler Weinlandschaft zu jeder Jahreszeit von einer anderen Seite. Wer gern draußen unterwegs ist und Landschaften mit allen Sinnen erleben möchte, findet hier eine Tour, die Natur, Bewegung und Genuss auf besondere Weise verbindet.

Sylvio Dittrich

Gewinne eine Weinverkostung auf der Hoflößnitz! Nach der Wanderung wartet auf dich vielleicht mit etwas Glück gleich das nächste Genusserlebnis: Wir verlosen eine 3er-Weinverkostung für zwei Personen auf der Hoflößnitz. Entdecke drei ausgewählte Bio-Weine und entdecke die Vielfalt des sächsischen Weinbaus in einem der traditionsreichsten Weingüter Sachsens.

Die historische Hoflößnitz liegt direkt an der RebkulTour und ist ein idealer Ort, um die Wanderung entspannt ausklingen zu lassen. Als ehemaliges kurfürstliches Weingut ist sie bis heute ein lebendiges Zentrum der sächsischen Weinkultur. Neben der Vinothek laden das Sächsische Weinbaumuseum und die Weinterrasse mit Blick auf Radebeul zum Verweilen ein – umgeben von den Weinbergen, durch die dich die RebkulTour geführt hat.

Mitmachen lohnt sich – vielleicht endet deine nächste Wanderung mit einem ganz besonderen Weinerlebnis.