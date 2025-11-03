<p data-start="628" data-end="891">Das <a href="https://www.naturwanderpark.eu/wanderwege" target="_blank" rel="nofollow" >grenzüberschreitende Wegenetz</a> umfasst <b>24 ausgewählte Rundtouren</b> – verteilt über die südliche Eifel, das Müllerthal und die Luxemburger Ardennen. Die Wege sind bestens ausgeschildert, naturnah angelegt und führen oft durch wenig begangene, stille Regionen.</p><h3>Moore-Pfad Schneifel</h3><p data-start="957" data-end="1494">Ein herausragendes Beispiel ist der <b>Moore-Pfad Schneifel</b> (14,9 km, ca. 3,5 Std., 226 Hm). Ausgangspunkt ist das Blockhaus "Zum Schwarzen Mann" bei Gondenbrett. Von dort führt der Weg durch alte Wälder und über schmale Bohlenstege, die Wanderer trockenen Fußes durch die sensiblen Moorbereiche am Alfbach leiten. Diese artenreichen Feuchtgebiete sind Relikte aus der letzten Eiszeit – heute Rückzugsort für bedrohte Amphibien und seltene Pflanzen. Am Wegesrand zeugen überwucherte Bunkeranlagen von der bewegten Geschichte der Region.</p><p data-start="957" data-end="1494">\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Durch das Labyrinth der Teufelsschlucht</h3><p data-start="1561" data-end="2122">Kontrastreich zeigt sich der <b>Felsenweg 6</b> (17,4 km, ca. 4,5 Std., 440 Hm) bei Ernzen. Vom Start am Wanderparkplatz Felsenweiher führt der Weg durch ein spektakuläres Sandsteinlabyrinth. Höhepunkt ist die <b>Teufelsschlucht</b> – eine 28 Meter tiefe Felsspalte, die wie aufgerissen wirkt. Entstanden ist sie durch ein geologisches Ereignis vor rund 12.000 Jahren. Heute durchquert man die Schlucht auf schmalen Pfaden zwischen bis zu 20 Meter hohen Felswänden. Die feuchtkühle Atmosphäre und das Spiel von Licht und Schatten lassen kaum einen Wanderer unberührt.</p><p data-start="1561" data-end="2122">\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3 data-start="1561" data-end="2122">Weitere Wanderhighlights in Rheinland-Pfalz</h3><p data-start="1561" data-end="2122">\n\t\t\t,\n\t\t</p>