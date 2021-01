Wander-Highlights Unsere Top-Touren 2020 in Deutschland

Weg auf den Schauinsland (Freiburg)

David Schultheiss Der Schauinsland ist der zweite Hausberg in Freiburg.

Der Schauinsland ist neben dem Rosskopf (737 m) der zweite Hausberg der Freiburger – und mit seinen 1284 Metern der deutlich höhere. Viele Wege führen hinauf, der wahrscheinlich schönste beginnt am Stadtrand und passiert unterwegs die Überreste der Burg Kybfelsen (insgesamt 11,5 km, 1020 Hm bergauf, 140 Hm bergab). Am Gipfel angekommen ist der Name Programm, der Blick vom Schauinsland reicht weit bis in die Vogesen, an klaren Tagen sogar bis zu den Alpen. Zurück ins Tal fährt man dann bequem per Seilbahn und von der Talstation mit dem Bus wieder in die Stadt.

Länge 11,47 km Dauer 4:12 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 1021 Meter Höhenmeter absteigend 143 Meter Tiefster Punkt 336 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

Madenburg-Tour (Pfalz)

Ben Wiesenfarth Auf der Madenburg-Tour in der Pfalz.

Die erstmals im 12. Jahrhundert erwähnte Madenburg bei Landau gehört zu den Juwelen unter den Pfälzer Burgen. Sie besitzt auch eine urige Schänke – in der kalten Jahreszeit ein großes Plus. Auf der mittelschweren Rundwanderung (13 km, 490 Hm) mit Start und Ziel in Leinsweiler nähert man sich der Madenburg besonders schön. Zu den Höhepunkten am Weg gehört der Slevogtfels: Er bietet eine TopAussicht auf drei Hügelkuppen, gekrönt von den Burgen Münz, Anebos und Trifels.

Länge 12,97 km Dauer 4:02 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 487 Meter Höhenmeter absteigend 486 Meter Tiefster Punkt 250 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

