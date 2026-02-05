Ledrosee statt Gardasee: Wandern auf stillen Wegen – ideal für ein verlängertes Wochenende

Wie komme ich nach Riva? Mit dem Auto erreicht man das Ledrotal über die SS 240, etwa 15 Kilometer bergauf von Riva del Garda bis nach Molina oder Pieve di Ledro. Von der Autobahn A 22 (Ausfahrt Rovereto Süd) führt der Weg über die SS 237, dann ab Storo weiter auf der SS 240 und über den Passo dʼÁmpola ins Ledrotal. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Ledrotal über den Bus B214 von Riva del Garda erreichbar. Zur Anreise in die Region empfiehlt sich der Bahnhof Rovereto, der täglich ab München angefahren wird. Von dort im Bus B301 oder B332 nach Riva.

Wie komme ich auf Tour herum? Im Ledrotal kann man sich bequem via Bus fortbewegen: Die Linie B214 verbindet Orte wie Molina, Pieve und Bezzecca mit Riva del Garda und Storo. Der Bus fährt auch ins Val Concei, aber nur bis Lenzumo. Von dort sind es vier Kilometer bis zum Rifugio al Faggio. Fahrpläne variieren je nach Wochentag, viele Unterkünfte geben die Garda Guest Card aus, mit der Busse im Trentino-Trasporti-Netz kostenfrei genutzt werden können.

Der ganze Reisebericht zum Download Erst als wir ein paar Meter weiter bergauf gegangen sind, ruft uns der Hirte auf Italienisch hinterher: "Passt auf, weiter oben habe ich einen Wolf gesehen!" Ich verstehe nur "Lupo" und freue mich insgeheim, denn einen Wolf in freier Wildbahn zu sehen, wäre ein Traum. Gleichzeitig wundere ich mich: Warum warnte er uns nicht, als wir direkt neben ihm standen? "Die Leute hier im Ledrotal sprechen nicht viel", sagt mein Guide Michael, ein Deutscher, der seit 20 Jahren hier im südlichen Trentino lebt und mich zwei Tage lang begleitet. Das Ledrotal liegt nordwestlich des Gardasees, rund 20 Autominuten von Riva del Garda entfernt. Ich verbringe ein verlängertes Wochenende hier – mit meiner Basis im Ort Pieve di Ledro am Ostende des Ledrosees.

Wann ist die beste Reisezeit? Die beste Reisezeit für Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten reicht von Ende April bis September. Im Frühling (April–Juni) sind die Berge meist schon schneefrei, die Natur blüht und das Wetter ist mild – die aktuelle Schneelage sollte vor der Tour aber geprüft werden. Der Sommer bietet sich besonders für Seeaktivitäten an, im Herbst locken angenehme Temperaturen und bunte Wälder.

Wie kann ich mich orientieren? Zum Wandern im Ledrotal eignen sich vor allem zwei Karten aus dem Kompass-Verlag: Die Karte 071 – Alpi di Ledro, Valli Giudicarie im Maßstab 1:35 000 ist eine topografische Wanderkarte mit allen Pfaden, Hütten und Panoramen und eignet sich besonders für Touren in den Bergen rund ums Ledrotal. Die Karte 096 – Alto Garda, Valle del Sarca & Ledro im Maßstab 1:25 000 deckt das Ledrotal und den nördlichen Teil des Gardasees ab und ist ideal für Wanderungen sowie Mountainbike-Touren.

Daniel Hug

Wo kann ich mich informieren? Unter gardatrentino.it/de und visittrentino.info/de findet ihr umfassende Infos zu Wanderwegen (inklusive GPS-Track), Übernachtungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten im Ledrotal. Im Ort Pieve di Ledro befindet sich zudem eine Touristen-Infostelle.

Wo kann ich auf Tour übernachten? Das 3-Sterne-Haus Good Life Hotel Garden in Pieve di Ledro überzeugt mit Garten, Außenpool, Spa, Fahrradverleih und einem umfassenden, frischen Frühstückbuffet mit veganen Angeboten.

Das Rifugio Al Faggio ist ein idyllisches, rustikales Chalet im Val Concei mit 14 Zimmern im alpenländischen Stil.

Daniel Hug

Wo kann ich auf Tour gut einkehren? Das Restaurant Osteria La Torre in Pieve di Ledro wartet mit typisch trentinischer Küche sowie einem Holzofen auf. Besonders zu empfehlen ist die frische Trüffel-Pasta.