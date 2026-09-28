Runcation: Wenn die Laufschuhe mit in den Urlaub kommen

Cabin-Tür auf, Laufschuhe an und ab in den Wald: Gleich drei unterschiedliche Laufreviere warten an den Standorten von Nutchel. In den belgischen Ardennen startet beispielsweise eine knapp neun Kilometer lange Runde mit rund 180 Höhenmetern direkt an den Holzhütten und führt durch die Wälder rund um Martelange. Anspruchsvoller wird es im Elsass: Von Plaine aus geht es auf verschiedenen Wegen hinauf in die Vogesen. Wer eine echte Trail-Challenge sucht, kann sich an einer 13-Kilometer-Route mit rund 500 Höhenmetern versuchen, die über den Vogesenkamm und die Haute Loge führt. Deutlich gemütlicher lässt sich der Standort in der Champagne erlaufen: Rund um Ervy-le-Châtel stehen Strecken zwischen vier und zehn Kilometern zur Wahl. Und danach? Zurück in die Hütte, Feuer im Holzofen an oder die müden Beine im privaten Hot Tub entspannen.