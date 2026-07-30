Mountainbike-Touren rund um Garmisch-Partenkirchen

Umrundung Wettersteingebirge Sie gilt als Klassiker in Garmisch-Partenkirchen: Die Umrundung des Wettersteingebirges ist technisch anspruchsvoll, hat steile Auffahrten und rasante Abfahrten. Hochthörlenhütte und Ehrwalder-Alm sorgen für Stärkung auf der langen Tour. Man fährt gegen den Uhrzeigersinn zuerst zum Eibsee, dann rüber nach Österreich. Durch Gaistal und Leutaschtal kommt man nach Mittenwald und kann sich im Lauter- oder Ferchensee eine Abkühlung gönnen.

90 km, 2000 hm, 10 h

Zum Königshaus am Schachen Das Hochgebirge mit Komfort genießen – das war der Grund, weshalb König Ludwig II. das Berghaus am Wettersteinmassiv auf 1866 m Seehöhe bauen ließ. Noch dazu schenkt der Ort einen fantastischen Ausblick auf die bayerischen Alpen und das Reintal. Gegen Eintrittsgebühr können die prunkvollen Räume täglich auf Führungen besichtigt werden. Hinauf führt eine anspruchsvolle Mountainbiketour über Elmau und die Wettersteinalm. Im benachbarten Schachenhaus lockt eine Stärkung und es gibt Übernachtungsplätze.

36 km, 1335 hm, 6 h

Umrundung Estergebirge Das Estergebirge lässt sich an einem halben Tag mit dem Mountainbike umrunden. Es warten knackige Anstiege, ein einsames Hochtal, Panoramaausblicke und flotte Singletrails. Außerdem laden drei Almen zur Einkehr ein, zuerst die Esterbergalm, dann der Gschwandtnerbauer mit seinem tollen Ausblick auf das Wetterstein-Massiv und schließlich die Pfeiffer-Alm.

28 km, 1000 hm, 4 h

Auf den Hausberg von Garmisch Halbtagestour oder Bike & Hike: Die Runde am Garmischer Hausberg beginnt mit einem Anstieg auf breiten Forstwegen und sanften Serpentinen hoch auf 1358 m Seehöhe. Hier genießt man den Ausblick hinüber zum Wank und auf das Wettersteinmassiv. Wer will, kann nun zum Kreuzeck (1651 m) oder Kreuzjoch (1719 m) wandern oder direkt den Schotterweg bergab zur Partnachalm nehmen. Es ist auch möglich, mit dem Mountainbike zum Kreuzeck zu fahren und sogar den Osterfelderkopf (2060 m) zu besuchen.

23 km, 660 hm, 2,75 h

Bike Everest Tirol In Garmisch-Partenkirchen beginnt eine außergewöhnliche Mountainbiketour, die die Höhe des Mount Everest umfasst. Auf sieben Etappen bezwingt man 8848 Höhenmeter und 285 Kilometer. Die erste Etappe führt durch das wildromantische Finzbachtal zum Barmsee, über die Buckelwiesen nach Mittenwald, zum glasklaren Lautersee und dem Ferchensee, in welchem sich das Wettersteingebirge spiegelt. An der Partnachklamm vorbei erreicht man den Ausgangspunkt.

51 km, 1088 hm, 5 h