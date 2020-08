Wandern in den Dolomiten - die Highlights Top-Thema Stefan Santifaller 9 Bilder Stefan Santifaller 1/9 Blick der Blicke: vom Toblinger Knoten auf die mächtigen Drei Zinnen. Stefan Santifaller 2/9 Geübte Bergwanderer kommen auf dem Paternkofel-Steig gut klar. Stefan Santifaller 3/9 Keine liegt höher in den Sextner Dolomiten: die Büllelejochhütte (2528 m). Stefan Santifaller 4/9 Das Essen auf den Südtiroler Hütten schmeckt hervorragend – und das gilt nicht nur für den Kaiserschmarrn. Ossobuco, Brennnesselknödel in Gorgonzolasoße ... Stefan Santifaller 5/9 Wenn einer den Weg kennt, dann er: Bergführer Daniel Rogger (links) gehört zu den geistigen Vätern des Projektes »Dolomiten ohne Grenzen«. Stefan Santifaller 6/9 Easy going: Wanderpassagen und Kletterabschnitte wechseln sich unterwegs ab. Stefan Santifaller 7/9 Manchmal zieht der Vorhang innerhalb kurzer Zeit zu – Vorstellung beendet, versuchen Sie es später noch einmal. Stefan Santifaller 8/9 Einige Stellen sind schon knackig! Stefan Santifaller 9/9 Wem das alles zu abenteuerlich ist: Man kann die Klettersteige auch umgehen. Mehr Infos zu den Wegen und Etappen unter Wem das alles zu abenteuerlich ist: Man kann die Klettersteige auch umgehen. Mehr Infos zu den Wegen und Etappen unter https://www.outdoor-magazin.com/dolomitensteige

Karten, Bücher, Infos

Die Klettersteige sind wenig markiert und beschildert. Deshalb muss man eine gute Karte mitnehmen. Empfohlen wird die topografische Wanderkarte »Dolomiti di Auronzo e del Comelico«, Maßstab 1:25.000, von Tobacco, Blatt 017.

Die offizielle Webseite www.dolo mitenohnegrenzen.eu bietet eine Übersichtskarte sowie Infos zu allen Etappen und Hütten. Auch auf Portalen wie Alpenvereinaktiv und via-ferrata.de findet man Karten, Höhenprofile und Wegbeschreibungen. Eine umfassende Broschüre zum Höhenweg bekommt man im Tourismusverein Sexten, Tel. 0039/0474/710310, E-Mail: info@sexten.it. Den offiziellen Wanderführer »Dolomiten ohne Grenzen« von Daniel Rogger gibt es inklusive topografischer Karte beim Verlag Versante Sud, versantesud.it, 19,50 Euro.

Beste Zeit

Die komplette Runde ist ab Anfang oder Mitte Juli bis zum ersten größeren Schneefall im Herbst möglich, meist Ende September.

Stefan Santifaller Easy going: Wanderpassagen und Kletterabschnitte wechseln sich unterwegs ab.

Anforderungen

Wer die »Dolomiten ohne Grenzen« ganz gehen will, sollte sehr fit sein und Erfahrung in Klettersteigen mitbringen. Manche Ferratas, wie der Alpinisteig (Kategorie A/B) oder der Paternkofel (B/C), schaffen auch Anfänger. Andere, wie die Cangia Gabriella oder der Roghel-Klettersteig, sind härter (C/D).

Unterkünfte & Restaurants am Höhenweg "Dolomiten ohne Grenzen"

Am Weg: Es liegen 17 Hütten am Wegesrand. Die Schlafplätze in ihnen sollte man einige Wochen vorab reservieren. Denn manche Hütten wie am Büllelejoch sind klein, andere wie an den Drei Zinnen enorm populär. Über die aktuellen Corona-Regeln informieren die Websites der Hütten, außerdem alpenverein.it

Stefan Santifaller Keine liegt höher in den Sextner Dolomiten: die Büllelejochhütte (2528 m).

Vor der Tour: Zum Kräftesammeln bieten sich die Wellnesshotels in Sexten an, zum Beispiel der Dolomitenhof. Vom Pool inmitten blühender Wiesen schaut man auf die Felswände des Fischleintals, es gibt Sauna, Heubäder und Massagen. Und das Frühstück auf der Terrasse ist auch nicht übel (Tel. 0039/04 74/ 71 30 00, dolomitenhof.com

Auf dem Weg: Es ist eine Binse, dass es auf Südtiroler Hütten gut schmeckt. Etwas Besseres als das Ossobuco auf der Dreizinnenhütte, die Brennnessel- Knödel mit Gorgonzola und Walnuss-Splittern auf der Carduccihütte oder den Kaiserschmarrn auf der Büllelejochhütte wird man in den Bergen nur schwer finden.

Stefan Santifaller Das Essen auf den Südtiroler Hütten schmeckt hervorragend – und das gilt nicht nur für den Kaiserschmarrn. Ossobuco, Brennnesselknödel in Gorgonzolasoße ...

Vor und nach der Tour: Ausgezeichnete Südtiroler Küche bekommt man im Restaurant »Zum Hans« (Tel. 00 39/04 74/71 03 57, hans.bz.it) oder auf dem »Kinigerhof« (Tel. 00 39/04 74/710 704, kinigerhof.com), beide in Sexten.

Tipps und Reisebericht unseres Autors Florian Sanktjohanser

Stefan Santifaller

FÜR EINSTEIGER: Als Drei-Tages-Tour für Einsteiger empfiehlt sich diese Route: Aufstieg zur Zsigmondyhütte vom Fischleintal. 2. Tag: via Alpinisteig zur Rotwandwiesenhütte. 3. Tag: auf die Rotwand, zurück zur Hütte, per Seilbahn ins Tal nach Sexten.

GANZ IN RUHE: Die Hütten auf der Osttiroler Seite der »Dolomiten ohne Grenzen« liegen am beliebten Karnischen Höhenweg und sind gut frequentiert. Doch die meisten Gäste wandern, auf den Klettersteigen ist wenig los.

UMLEITUNG: Wer sich einzelne Klettersteige nicht zutraut, kann sie umgehen – auch den etwas kniffeligen Severino Casara: über die Zwölferscharte und das Giralbajoch zur Carduccihütte.

INS MUSEUM: Entlang der einstigen Front erinnern einige Freilichtmuseen an den grausamen Gebirgskrieg, eindrucksvoll zum Beispiel im Freilichtmuseum Bellum Aquilarum auf der Anderter Alpe an der Sextner Rotwand. bellumaquilarum.it

"Die Mutprobe kommt hinter der Hängebrücke. Geduckt krabbeln wir unter überhängenden Felsen an der Schlucht entlang und verrenken uns, um die Karabiner im Stahlseil umzuklicken. Irgendwann wird der Überhang so niedrig, dass wir außen herum klettern müssen, blind nach schmalen Tritten über dem Abgrund tastend. Und dann zerrt auch noch was am Gurt. Ah, den Karabiner vergessen. Katzenpassage hat jemand diese nervenkitzelnde Kraxelei auf dem Klettersteig Severino Casara passenderweise genannt.

Sie ist eine der Schlüsselstellen des neuen Klettersteig-Höhenwegs mit dem schönen Namen »Dolomiten ohne Grenzen«: eine Kette von zwölf Klettersteigen, 125 Kilometer lang, mit 12.000 Höhenmetern, durch Italien und Österreich. Über weite Strecken folgt sie der Front des blutigen Gebirgskriegs von 1915 bis 1918. »Die Dolomiten sollen jetzt nicht mehr teilen, sondern verbinden«, rief Reinhold Messner in seiner Eröffnungsrede 100 Jahre nach Kriegsende. Die Idee zu dem Friedensweg stammt allerdings nicht von ihm, sondern vom Wirt einer abgelegenen Hütte. Doch dazu später mehr." ... den kompletten Reisebericht lest ihr in der aktuellen OUTDOOR-Ausgabe 09/2020, ab 18. August am Kiosk.

