Altmühltal Klettern: Traditionsgebiet mit Ruhe-Garantie

Wie komme ich ins Altmühltal? Unkompliziert mit dem Zug nach Saal an der Donau und von dort mit dem Fahrrad 15 Kilometer zum Kastlhof (Campingplatz).Die meisten Felsen sind mit dem Fahrrad einfacher zu erreichen, als mit dem Auto. PKW: Von Norden beziehungsweise Süden über die A9 bis Ausfahrt Denkendorf und über Land nach Riedenburg, circa 1,5 Stunden von München oder Nürnberg.

Wann ist die beste Reisezeit? Das ganze Jahr über. Die schattigen Nordwände von Schellneck, Kastlwand und Essing bieten im Sommer ideale Bedingungen. Im Winter und den Übergangszeiten ist man an den sonnigen Prunner Südwänden bestens aufgehoben – nirgendwo im Tal klettert es sich an kühlen Tagen besser als an den 170 Routen zwischen Felskirchl und Triangelturm. Vor allem für Familien gilt das: Prunner Wand und Prunner Turm bieten viel Platz am angenehm flachen Wandfuß und leichte Routen.

Wo kann ich im Altmühltal übernachten? Der Campingplatz Kastlhof in Pillhausen liegt gegenüber der Kastlwand, er ist ein idealer Ausgangspunkt und traditionell der Szenetreff. Es gibt über 60 Stellplätze für Wohnwagen/Wohnmobile sowie eine Zeltwiese. Wildcampen ist im gesamten Altmühltal verboten. Bitte unterstützt das gute Miteinander und verzichtet darauf. Der Campingplatz ist günstig und liegt herrlich.

Wo kann ich in der Nähe einkaufen? In Riedenburg oder Kelheim, jeweils 5 beziehungsweise 10 Kilometer vom Camping Kastlhof entfernt.

Simon Raiber

Wo kann ich im Altmühltal einkehren? Im Gasthof zur Krone in Prunn gibt es exzellenten Kuchen! Nach dem Klettern in der Bischofsbucht: Biergarten Kloster Weltenburg.

Welches Material brauche ich zum Klettern? Neben der üblichen Sportkletterausrüstung am besten ein 70-Meter-Seil und ein kleines Set Klemmkeile Vor allem im gesamten Bereich Donaudurchbruch ist ein Helm Pflicht. Die Absicherung ist gut, jedoch mitunter seriöser, als man es vielleicht gewohnt ist. Defensive Planung und ein kleines Set Klemmkeile am Gurt (sowie Kenntnisse mit deren Umgang) können das Gemüt unheimlich entspannen. Gut abgesicherte Routen zum Einstieg finden sich vor allem in Jachenhausen, an den Töginger Wänden, der Gröginger Wand und dem Sektor Wildwechsel.

Welche Möglichkeiten gibt es an Ruhetagen? Tipp 1: Mit der Zille (traditionelles Fischerboot ) hinüber zur Benediktinerabtei Kloster Weltenburg. Inklusive Klosterschenke.

Tipp 2: Regensburg, samt seiner Altstadt vom Rang eines Unesco–Weltkulturerbes, liegt nur 30 Kilometer entfernt und ist mit dem Mit Königsblick: Danny Redlich in Tam Tat Touche (8+/9-, 3 SL), Römerwand. ÖPNV leicht zu erreichen.

Tipp 3: Zur Erfrischung zum Agathasee, dem schönsten Badesee der Region.

Was muss ich in Bezug auf Naturschutz beachten? Viele Felsen sind zum Schutz der Vogelbrut in der ersten Jahreshälfte flexibel gesperrt. Aktuelle Info auf juraclimbs.de und den Schilder vor Ort. Bitte respektiert die Sperrungen.

Simon Raiber

Wie kann ich mich auf's Altmühltal vorbereiten? Wer sich auf das Klettern im Altmühltal einstimmen möchte, dem sei der Kanal JuraClimbs auf YouTube empfohlen. Mit viel Herzblut werden aus der lokalen Szene heraus hervorragende Videos produziert.

Kletterführer Bayerischer Jura (2022), Panico Verlag. Der Band von Eberhard Zieglmeier erzählt auch von der langen Geschichte des lokalen Kletterns – weit mehr als nur ein Kletterführer.