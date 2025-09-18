Anmelden
Touren
Europa

Irland im Campervan: Roadtrip durch das grüne Irland

Irland im Campervan
Roadtrip durch das grüne Irland

Kaum irgendwo freut man sich so sehr wie in Irland, wenn Klischees bestätigt werden: Ja, auf der Grünen Insel geben tatsächlich sanfte Hügel, unzählige Schafe und immer wieder das Rauschen des Meeres den Ton an. Ganz besonders auf diesem Roadtrip, der in der Hauptstadt Dublin startet.

Niko Dohmen
ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.09.2025
Roadtrip durch Irland
Foto: Jana Margarete Schuler

Gleich vor ihren Toren wartet das Ticknock-Gebiet mit 16 Mountainbiketrails von leicht bis knackig, auch zu den Wicklow Mountains ist es nicht weit – hier lockt neben der Klosterruine Glendalough eine Tour auf den Camaderry (11,5 km, 4 Std., 480 Hm).

Nah am Wasser

Weiter geht es dann nach Leenaun zum einzigen Fjord Irlands, dem Killary Harbour an der Küste von Galway. Dicht am Wasser wandert ihr hier gemütlich von einem Steinbruch bei Leenaun nach Rosroe und wieder zurück (14 km, 4 Std., 160 Hm). Im südlichen Nachbarcounty Clare ist ein Stopp an den Cliffs of Moher Pflicht: 200 Meter fallen Irlands berühmteste Klippen senkrecht zum Atlantik hin ab. Die klassische Tageswanderung (20 km, 5 Std., 250 Hm) von Doolin nach Liscannor ist derzeit nur in Abschnitten möglich, nach 6,5 Kilometern muss man am Surfers Path umkehren.

Roadtrip durch Irland

Noch tiefer im Süden durchziehen schöne Wanderpfade und Radstrecken den Killarney-Nationalpark. Neben Seen und uralten Eichen lockt hier der Gipfelkönig Irlands, der Carrauntoohil (1041 m). Eine anstrengende, aber lohnende Runde (14 km, 6 Std., 1000 Hm) führt von Cronin’s Yard im Tal Hags Glen hinauf. Die Weiterfahrt leitet dann zur Küstenstadt Cork mit ihrer bunten Altstadt, bevor es zurück nach Dublin geht.