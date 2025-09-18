Irland im Campervan: Roadtrip durch das grüne Irland

Gleich vor ihren Toren wartet das Ticknock-Gebiet mit 16 Mountainbiketrails von leicht bis knackig, auch zu den Wicklow Mountains ist es nicht weit – hier lockt neben der Klosterruine Glendalough eine Tour auf den Camaderry (11,5 km, 4 Std., 480 Hm).

Nah am Wasser Weiter geht es dann nach Leenaun zum einzigen Fjord Irlands, dem Killary Harbour an der Küste von Galway. Dicht am Wasser wandert ihr hier gemütlich von einem Steinbruch bei Leenaun nach Rosroe und wieder zurück (14 km, 4 Std., 160 Hm). Im südlichen Nachbarcounty Clare ist ein Stopp an den Cliffs of Moher Pflicht: 200 Meter fallen Irlands berühmteste Klippen senkrecht zum Atlantik hin ab. Die klassische Tageswanderung (20 km, 5 Std., 250 Hm) von Doolin nach Liscannor ist derzeit nur in Abschnitten möglich, nach 6,5 Kilometern muss man am Surfers Path umkehren.