Herzogstuhl Rieseneck: Jagd, Lust und Legende im Wald

Deutschlands ältester und meistbegangener Wanderweg führt durch das komplette Mittelgebirge Thüringer Wald, das daran anschließende Schiefergebirge sowie den Frankenwald. Schon 1330 wurde der Rennsteig schriftlich erwähnt, 1829 dann als Kammweg von Eisenach-Hörschel an der Werra bis Rosenthal-Blankenstein kartografiert. Im Mittelalter markierte er die Grenze zwischen Franken und Thüringen, war lange ein wichtiger Handelsweg und konnte während der Teilung Deutschlands lange nicht begangen werden. So begibt man sich bei der mehrtägigen Wanderung auf eine Reise durch die Geschichte während man durch Wälder streift und Aussichten genießt. Wer es sportlich mag, kann den Rennsteig in vier oder sechs Tagen bestreiten, zum Genießen bieten sich acht Etappen an. Auch im Winter kann die Tour mit Skiern oder Schneeschuhen bestritten werden.

ca. 169 km, 1530 hm