Herbsthighlight im Süden: Wendelstein ab Bayrischzell

Gegen Berühmtheiten wie Karwendel oder Wetterstein hat das Mangfallgebirge es nicht leicht, doch dafür geht es in den Bergen südlich von Schlier- und Tegernsee oft noch etwas ruhiger zu. Die beiden Promis hier sind der Aiplspitz (1759 m) und die Rotwand, mit 1884 Metern die Königin im Rund. Konditionsstarke verbinden die beiden Top-Gipfel auf einer Runde ab Geitau (18,4 km, 1350 hm, 7 h) – das Wochenende sollte man dafür allerdings meiden. Deutlich ruhiger geht es am Hochmiesing bei Bayrischzell zu. Er ist zwar einen Meter niedriger als die Rotwand (1883 m), der Aussicht tut das aber keinen Abbruch. Sie reicht bis zur Zugspitze, ins Karwendel, in die Ötztaler, Zillertaler und Berchtesgadener Alpen und zum Wilden Kaiser. Eine schöne Tour zum Hochmiesing (14,1 km, 970 Hm, 6,5 h) beginnt am Spitzingsee.

14-18 km, 900-1400 hm (je nach Tour)