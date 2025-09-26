Herbsthighlight im Norden: Mit dem Fahrrad Rügen genießen

Schon der Start der Wanderung macht ihrem Namen alle Ehre: Der Naturparkweg beginnt im Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee, der von Gletschern der letzten Eiszeit geformt wurde. Hügeliger als man meint, geht es zur Landeshauptstadt Schwerin mit ihrem imposanten Märchenschloss. Nach dem Sightseeing geht es in die Stille des Naturparks Sternberger Seenlandschaft und in den Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Nun hat man die Wahl zwischen der Nordroute durch die Mecklenburgische Schweiz und der Südroute durch den Müritz Nationalpark und die Feldberger Seenlandschaft. Bei letzterer besteigt man außerdem den höchsten Berg des Bundeslands, den Helpter Berg (179 m) und erreicht nach gut einem Monat die Insel Usedom.

ca. 685 km, ca. 3200 hm