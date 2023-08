Die malerische Schönheit der Zugspitz Region erstreckt sich über 200 Kilometer und beeindruckende 6.800 Höhenmeter entlang des vielseitigen Spitzenwanderwegs. Die außergewöhnliche Route führt an Badeseen, Königsschlössern und Wasserfällen vorbei, durch wilde Schluchten, auf Voralpengipfel, in Bilderbuch-Orte und Museen. Als Rundweg lässt sich der Spitzenwanderweg an jedem Ort beginnen und beenden. 16 Bahnhöfe entlang der Strecke ermöglichen eine entspannte An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Weg kann in einem Stück innerhalb von zwei Wochen oder in mehreren Einzeltouren bewandert werden. Die Tour findet ihr hier auf Komoot.