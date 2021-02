Fernwanderweg Ahrsteig 6 Tage auf Tour: Von der Ahrquelle zum Rhein

Etappe 6: Bad Neuenahr – Sinzig

Über den Niessen-Weg aus Neuenahr hinauf, in Schleifen hinab zur Unterführung der A 61. An der Ehlinger Ley wird der Weg wieder idyllischer, und im »Ännchen« stärkt man sich mit Kuchen für den Schlussspurt zum Schloss.

Wanderweg Trekking Rheinland-Pfalz Tourenplanung Deutschland

Länge 15,83 km Dauer 4:38 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 406 Meter Höhenmeter absteigend 515 Meter Tiefster Punkt 185 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

Tipps zur Reise:

Hinkommen: Mit dem Zug fährt man über Köln nach Kall. Von dort bringen einen Busse zum Start in Blankenheim.

Herumkommen: Zwischen Kreuzberg und Bad Neuenahr fahren regelmäßig Züge. Die Verbindung zwischen den Orten an der Mittelahr und an der Oberahr dagegen ist sehr langwierig und umständlich. Vom Ende des Ahrsteigs in Sinzig kommt man wieder einfach per Zug nach Köln.

Zwischen Kreuzberg und Bad Neuenahr fahren regelmäßig Züge. Die Verbindung zwischen den Orten an der Mittelahr und an der Oberahr dagegen ist sehr langwierig und umständlich. Vom Ende des Ahrsteigs in Sinzig kommt man wieder einfach per Zug nach Köln. Orientieren: Der Ahrsteig ist durchgehend gemäß der Kriterien des Wanderverbands markiert und beschildert. An Abzweigungen ist allerdings manchmal das geschwungene ASLogo auf den Baumstämmen nicht leicht zu entdecken. Gute Orientierung bietet die topographische Karte »Ahrsteig Wandern« von ideemedia im Maßstab 1:25 000. ideemediashop.de, 7,95 Euro

Informieren: Zum Planen genügt die Webseite ahrsteig.de. Sie beschreibt die einzelnen Etappen und Sehenswürdigkeiten am Wegesrand und leitet weiter zu Listen der Pensionen und Hotels in den Orten. Der Ahrsteig wird auf der Seite in sieben Etappen gegliedert; Etappe 1 (bis zum Freilinger See) und 2 lassen sich problemlos in einem Tag bewältigen. Wer mehr über die Geschichte des Tals und die Hintergründe des Steigs lesen will, sollte sich den Wanderführer »Ahrsteig Wandern« von Olaf Goebel kaufen, ISBN: 978-3-934342-62-0, ideemediashop.de, 11,95 Euro. Allgemeine Infos zum Ahrtal stehen auf ahrtal.de.

Zum Planen genügt die Webseite ahrsteig.de. Sie beschreibt die einzelnen Etappen und Sehenswürdigkeiten am Wegesrand und leitet weiter zu Listen der Pensionen und Hotels in den Orten. Der Ahrsteig wird auf der Seite in sieben Etappen gegliedert; Etappe 1 (bis zum Freilinger See) und 2 lassen sich problemlos in einem Tag bewältigen. Wer mehr über die Geschichte des Tals und die Hintergründe des Steigs lesen will, sollte sich den Wanderführer »Ahrsteig Wandern« von Olaf Goebel kaufen, ISBN: 978-3-934342-62-0, ideemediashop.de, 11,95 Euro. Allgemeine Infos zum Ahrtal stehen auf ahrtal.de. Beste Zeit: Den Großteil des Wegs kann man das ganze Jahr gehen. Nur die felsigen Steige an der Mittelahr können im Winter vereist und rutschig sein. Im Sommer wird es in den steilen Weinbergen sehr heiß, der Ahrsteig verläuft jedoch meist im Schatten. Am schönsten ist der Herbst, wenn die Weinblätter sich verfärben.

Anspruch: Mit moderater Fitness ist der Ahrsteig gut zu schaffen. Einige Male steigt er steil an, und auf der Etappe zwischen Kreuzberg und Walporzheim gibt es kurze felsige Steige, die mit Stahlseil gesichert sind.

Christopher Pfromm Zwischen Altenahr und Hausberg verlocken immer neue Traumblicke zu einer kleinen Pause.

Unterkünfte und Einkehr am Ahrsteig

Mühlen-Romantik: Die Lommersdorfer Mühle liegt etwas abseits des Wegs, dafür aber sehr idyllisch an der Ahr. Pro Person ab 30 Euro, Tel. 0 26 97/3 72, lommersdorfer-muehle.de

Die Lommersdorfer Mühle liegt etwas abseits des Wegs, dafür aber sehr idyllisch an der Ahr. Pro Person ab 30 Euro, Tel. 0 26 97/3 72, lommersdorfer-muehle.de Dorf-Hotel: Gäste der Burgschänke Aremberg werden über fünf Häuser im Dorf verteilt. Die Terrasse des Restaurants verwöhnt mit einem herrlichen Fernblick. DZ mit Frühstück ab 85 Euro, Tel. 0 26 93/3 91, burgschaenke-aremberg.de

Gäste der Burgschänke Aremberg werden über fünf Häuser im Dorf verteilt. Die Terrasse des Restaurants verwöhnt mit einem herrlichen Fernblick. DZ mit Frühstück ab 85 Euro, Tel. 0 26 93/3 91, burgschaenke-aremberg.de Hotel mit Ahrblick: Das Hotel Ruland in Altenahr bietet im neuen Brunnenhaus großzügige Zimmer. Vom Balkon blickt man auf die Ahr. DZ ab 90 Euro, Tel. 0 26 43/ 83 18, hotel-ruland.de

Das Hotel Ruland in Altenahr bietet im neuen Brunnenhaus großzügige Zimmer. Vom Balkon blickt man auf die Ahr. DZ ab 90 Euro, Tel. 0 26 43/ 83 18, hotel-ruland.de Einkehr am Weg: In den Dörfern am Ahrsteig kann man gut einkehren. Im Sommer und Herbst schenken Straußwirtschaften Wein aus und servieren Flammkuchen und kalte Speisen. Lohnend auf Etappe 4: die Krausberghütte. Sie ist sonn- und feiertags von 9 bis 18 Uhr offen – und dann, wenn die weiße Fahne auf dem Turm weht. Tel. 0 26 43/26 49, krausberg-dernau.de

In den Dörfern am Ahrsteig kann man gut einkehren. Im Sommer und Herbst schenken Straußwirtschaften Wein aus und servieren Flammkuchen und kalte Speisen. Lohnend auf Etappe 4: die Krausberghütte. Sie ist sonn- und feiertags von 9 bis 18 Uhr offen – und dann, wenn die weiße Fahne auf dem Turm weht. Tel. 0 26 43/26 49, krausberg-dernau.de Vor und nach der Tour: Einen Abstecher wert ist Steinheuers Restaurant zur Alten Post in Heppingen, ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen, steinheuers.de

Christopher Pfromm Kaum jemand kann das Wesen der Ahrweine besser erklären als die Önologin Julia Baltes.

Sanft und lieblich startet der Ahrsteig, führt vorbei am Schlossweiher, durch die Aue der jungen Ahr und über Holzbrücken hinauf in den Nadelwald über dem Flüsschen. Von den alten Eisenbergwerken ist nichts mehr zu sehen, die für Holzkohle gerodeten Wälder sind längst wieder die Hänge hinaufgewachsen. Wo einst die Kohlenmeiler rauchten, ist heute Idylle. Am Freilinger See weht Reggae aus dem Biergarten, am Ufer liegen Tretboote vertäut. Wir gehen über die Staumauer, hinauf ins Dorf und queren eine mehrspurige Landstraße. Ein kurzer Anstieg über einen Feldweg, schon stehen wir auf dem Hühnerberg und blicken über die sanften Eifelberge, über Wiesen und Wälder. »Sieht aus wie zu Hause«, sagt meine Begleiterin Vanessa aus dem Hotzenwald. Klatschmohn und Hornklee tupfen Rot und Gelb ins grüne Panoramabild, nur das Gebrumme der Straße nervt etwas. Aber Hochgebirgsstille darf man natürlich nicht erwarten hier in der alten Kulturlandschaft ... den kompletten Reisebericht findet ihr in der aktuellen OUTDOOR-Ausgabe 03/2021 – jetzt im Kiosk und online als E-Paper.

Ralf Gantzhorn Heft 03/2021

Ausrüstungstipps:

