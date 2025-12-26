Diemelsteig: Rund um den Diemelsee im Sauerland

Zwei, drei oder lieber sechs Tage wandern? Mit dem Zelt oder gemütlich im Gästehaus übernachten? Eine Wanderung auf dem Diemelsteig kann jeder nach eigenen Bedürfnissen anpassen. Die vielen Trekkingplattformen entlang des Weges machen es möglich und in beinahe jedem Dorf gibt es Unterkünfte. Die Rundwanderung in Nordhessen erschließt den Naturpark Diemelsee an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Buchen- und Fichtenwälder, Kuhweiden, grüne Täler, Aussichten über Hochheideflächen und das bergige Sauerland sowie funkelnde Sternenhimmel warten.

Insgesamt ist die Tour 63 Kilometer lang mit 1400 Höhenmetern. Lange Etappen machen die Wanderung schwer, generell ist sie eher mittelschwer und das ganze Jahr über wanderbar. In Verbindung mit dem Uplandsteig (66 km) lässt sich die ganze Vielfalt des östlichen Sauerlands erleben.

Wie kann ich auf dem Diemelsteig übernachten? Der Diemelsteig ist prädestiniert zum Zelten. Insgesamt liegen sieben Trekkingplätze auf dem Weg; einen teilt er sich mit dem Uplandsteig. Sie bieten Platz für zwei Zelte und verfügen über eine Komposttoilette. Wasserversorgung gibt es allerdings nicht auf allen Plätzen. Buchbar sind sie von April bis Mitte November auf www.trekkingpark.de

Da die Etappen in kleinen Ortschaften enden, ist auch das Übernachten in Gästehäusern und Pensionen möglich. Einige Gastgeber bieten Hol- und Bringservice an und machen die Wanderung nur mit Tagesrucksack möglich.

Die Etappen in der Übersicht Etappe 1: Heringhausen – Adorf (11,7 km, 3,5 Stunden, leicht) Im beschaulichen Heringhausen startet die Weitwanderung mit einem Anstieg zum Aussichtspunkt St. Muffert. Hier bietet sich der wohl beste Ausblick auf den Diemelsee. Am Trekkingplatz D1 vorbei führt der Weg über Felder zu D2 auf dem Martenberg. Kurz vor Adorf kann man das Besucherbergwerk Grube Christiane besichtigen und Interessantes über den Abbau von Eisenerz erfahren.

Etappe 2: Adorf – Schweinsbühl (21,5 km, 6,25 Stunden, schwer) Es folgt eine anspruchsvolle Etappe mit insgesamt 400 Höhenmeter Aufstieg sowie 200 hm Abstieg. An Weiden, Windkraftanlagen und dem Trekkingplatz D3 vorbei gelangt man nach Flechtdorf. Hier steht ein unscheinbares Benediktinerkloster aus dem 12. Jahrhundert und im Klostercafé lässt sich ein leckeres Stück Kuchen genießen. Der Weg führt um den Widdehagen (634 m) herum und erreicht die Rhenequelle bei Schweinsbühl. Der Trekkingplatz D4 lädt zum Übernachten ein.

Etappe 3: Schweinsbühl – Diemel-Staumauer (23 km, 6,75 Stunden, schwer) Der Weg trifft auf den Uplandsteig und zusammen verlaufen sie zum Trekkingplatz D/U und nach Dommelbach. Wer will, kann mit rund einer Stunde Umweg zum Dommelturm wandern. Die Wege trennen sich wieder und an der Plattform D5 vorbei geht es zurück zum Diemelsee. Immer wieder lassen sich Ausblicke auf die Talsperre erhaschen, bis man schließlich am Ufer angelangt. Das Fährhaus lockt mit leckerem Essen.

Etappe 4: Diemel-Staumauer – Heringhausen (5,7 km, 2 Stunden, leicht) Von der Diemel-Staumauer geht es hinunter zum Wasserkraftwerk und an einen naturnahen See. Zum letzten Mal führt der Weg bergauf und wer will, kann noch einmal die Aussicht bei Sankt Muffert genießen. Der Diemelsteig endet am Wanderparkplatz in Heringhausen. Am Visionarium Diemelsee kann man die Wanderung Revue passieren lassen und sich über den Naturpark Diemelsee informieren.