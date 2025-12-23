Die 10 schönsten Nationalparks in Schweden

Schwedens einziger Meeresnationalpark, der Kosterhavet. Rund um den Kosterfjord befindet sich ein riesiges Korallenriff, das von über 6.000 unterschiedlichsten Meerestieren bewohnt wird. Nur 12 der 365km² Fläche bestehen aus Land. Klar, dass hier viel über Wasser erkundet wird, wie zum Beispiel mit einem Kajak zu abgelegeneren Inseln. Auf dem Weg dahin begegnet ihr vielleicht sogar Robben! Der Herbst ist dafür die beste Jahreszeit, während der Sommer mit seinem milden Wasser zum Schnorcheln und Tauchen einlädt. Bootstouren werden ebenfalls angeboten.