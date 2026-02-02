Warum der Teufelstisch eines der spannendsten Wanderziele der Pfalz ist

Zahlreiche beeindruckende Felsformationen verstecken sich im Pfälzerwald. Einer davon ist besonders markant und gilt als Wahrzeichen der Pfalz: der Teufelstisch in Hinterweidenthal, nicht weit von Frankreich entfernt. Als der Teufel eines Nachts durch das Dahner Felsenland streifte, soll er für seine Rast die riesige Platte auf den schmalen Sockel drapiert haben. So lautet die Sage um die Entstehung des Teufelstischs. 14 Meter ist die Felsformation aus Buntsandstein hoch und gilt als die deutsche Kopie des Monument Valley in den USA. In der Nähe befindet sich ein Erlebnispark mit Spielplatz, Gasthof und Minigolfanlage. Von hier sind es nur 500 Meter bis zum Naturmonument. Der Felsen ist zu jeder Jahreszeit und Uhrzeit frei zugänglich, im Gegensatz zum Erlebnispark, der nur von Ostern bis Oktober öffnet.