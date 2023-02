In diesem Artikel: Abwechlungsreicher Rundweg ab Scheidegg

Allgemeine Infos zum Wanderweg

Berg & See heißt der neue, knapp 17 Kilometer lange, grenzüberschreitende Rundwanderweg im Westallgäu, der abwechslungsreich 440 Höhenmeter über blühende Wiesen und durch satte grüne Wälder führt. Als Belohnung gibt es faszinierende Ausblicke weit in die Bregenzer Bergwelt hinein und über den Bodensee. Unter dem Motto aussichtsreich finden sich unter scheidegg.de noch viele weitere Premium-Wanderungen inklusive einer informativen Broschüre.

Abwechlungsreicher Rundweg ab Scheidegg Gestartet wird am Parkplatz vom Scheidegger Kurhaus. Vorbei in Richtung Oberschwenden geht es rund 1,5 Kilometer durch den Wald auf dem Themenweg "Plenterwaldweg", der mit kleinen Erlebnisstationen gespickt ist. Am Parkplatz skywalk allgäu führt die Strecke weiter Richtung Gaisgau, gefolgt von der Ulrichskapelle und Oberstein. Nach einigen Minuten im Wald erreicht man Oberstein. Hier geht's dann den Schildern nach Richtung Bromatsreute. Die gleichnamige Einkehr erreicht man gleich nach der Österreichischen Grenze. Nach knapp zwei Kilometern erreichen Wanderer den Hochberg (1069m), der mit einem malerischem Blick in die Alpen aufwartet. Hier lohnt sich ein kurzer Abstecher zum Gipfelkreuz bevor es weiter Richtung Schüssellehen geht. Vorbei an der Jausenstation Fesslerhof eröffnen sich weitere Panoramablicke auf dem Bodensee.

Rund drei Kilometer geht es weiter nach Möggers und Richtung Oberschwenden, wo der Weg wieder direkt am Skywalk vorbei führt. Der Rest des Weges führt in Richtung Fachklinik Prinzregent-Luitpold, bei der man kurz zuvor rechts in den Waldweg abbiegt. Nach einem längeren Waldstück erreicht man dann bald wieder den Ausgangspunkt des Rundwanderwegs in Scheidegg.

Frederick Sams, Landkreis Lindau (Bodensee) Besonders schön kann man die Aussicht bei Schüssellehen genießen.

Allgemeine Infos zum Wanderweg Die beste Reisezeit für den Premium-Wanderweg "Berg & See" sind die Monate zwischen April und Oktober. Man kann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen: Die Bushaltestelle "Kurhaus" befindet sich direkt am Einstieg vom Rundwanderweg. Parkplätze stehen unmittelbar am Kurhaus zur Verfügung. Alle aussichtsreich-Wege im Welstallgäu sind in beide Richtungen beschildert – damit kann frei gewählt werden in welcher Richtung man den Weg erleben möchte. Einplanen sollte man rund 5 Stunden für diese Wanderung.

