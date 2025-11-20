<h3>Nibelungensteig</h3><p>Rauschende Wälder, verästelte Täler und aussichtsreiche Kuppen, dazwischen sagenumwobene Orte und beschauliche Fachwerkstädtchen: <b>Der Odenwald, der sich über Südhessen, Unterfranken und das nördliche Baden</b> erstreckt, zählt zu den reizvollsten Wanderregionen Deutschlands. Quer hindurch zieht der <b>Nibelungensteig (130 km, 4026 Hm)</b> zwischen Zwingenberg an der Bergstraße und Freudenberg am Main. <b>Sieben Tage</b> sollte man für die Tour einplanen, mit etwas Glück sieht man unterwegs Hirsche. Wer nur ein Wochenende Zeit hat, begnügt sich mit den ersten 40 Kilometern bis nach <b>Grasellenbach</b>. Zu den Highlights des Abschnitts zählen etwa der <b>Panoramablick vom Melibokus (517 m)</b>, die verwitterten Granitblöcke des Felsenmeers und das wildromantische Gassbachtal.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Schloss Mespelbrunn</h3><p>ein weiteres Highlight im Odenwald, versteckt in einem Seitental des Spessarts, fernab großer Touristenrouten. Hier liegt mit <b>Schloss Mespelbrunn</b> ein echtes Kleinod, romantisch, historisch und authentisch. Umgeben von dichten Wäldern und eingebettet in einen stillen Weiher wirkt das <b>Renaissance-Wasserschloss</b> wie aus einem Märchenbuch. Kein Trubel, kein Gedränge – wer hierherkommt, erlebt Geschichte in Ruhe. Die gut erhaltene Anlage stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist bis heute bewohnt.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Weitere Wanderempfehlungen in Hessen</h3><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p>