Auf seiner langen Reise durch den Schwarzwald windet sich der Fluss Alb durch wildromantische Tallandschaften und steile Felsschluchten. Oft in Ufernähe, aber auch über die Anhöhen zu beiden Seiten verläuft der Albsteig (83,5 km, 2720 Hm) zwischen Albbruck am Hochrhein und dem Quellgebiet beim Gipfelkönig Feldberg (1493 m). Sportliche schaffen die Tour in drei Tagen, Genusswandernde wählen lieber die fünftägige Variante. albsteig.de