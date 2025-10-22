Atlantikküste aktiv erleben – Küstenpfade & Vélodyssée

In La Baule beginnt dein Abenteuer an einem der malerischsten Strände der Welt. Der endlose Sandstrand lädt zu langen Spaziergängen oder einer ersten Runde joggen ein. Weiter geht es nach Saint-Nazaire, wo du entlang der Hafenpromenaden und durch die maritime Architektur flanieren kannst. In Saint-Brevin-les-Pins lockt dich die frische Meeresluft zu einer sportlichen Herausforderung: mit dem Strandsegler über den sonnigen, endlosen Strand zu gleiten.

Doch das wahre Highlight wartet in Pornic: Der Zöllnerpfad führt dich direkt entlang der Küste. Mit schroffen Felsen, salziger Meeresluft und grandiosen Ausblicken auf das offene Meer erlebst du einen klassischen Küstentrail, der dich mitten in die wilde Natur entführt.

Île de Noirmoutier & Sallertaine: Radtour durch Salzlandschaften Die Passage du Gois bei Ebbe bringt dich auf die Île de Noirmoutier. Hier steigst du aufs Rad und erkundest Salzgärten, pittoreske Dörfer und windgepeitschte Deiche, ein echtes Naturerlebnis, begleitet von den Rufen der Möwen. In Sallertaine erwartet dich ein reizvoller Gegensatz: kleine Kunstwerkstätten, die zu einer entspannten Pause einladen.

Die Region rund um Saint-Jean-de-Monts ist ein wahres Wanderparadies. Weite Sandstrände, schattige Pinienwälder und beeindruckende Dünenlandschaften warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Les Sables d’Olonne und La Tranche-sur-Mer bieten zudem jede Menge Möglichkeiten für Wassersport, von Segeltörns bis hin zu ruhigen Kajakfahrten.

A. Lamoureux In Les Sables d’Olonne und La Tranche-sur-Mer kann man so gut wie jeden Wassersport ausüben, vor allem beim Segeln lässt sich die Region perfekt erkunden.

Île de Ré, La Rochelle & Rochefort: Outdoor-Inselglück Die Île de Ré ist ein wahres Paradies für Radfahrer, mit malerischen Routen, die durch Weinberge und entlang der Küstenlinie führen. In Saint-Martin-de-Ré können Besucher einen atemberaubenden Sonnenuntergang von den Festungsmauern aus erleben, ein unvergesslicher Moment inmitten der Natur. La Rochelle verzaubert mit maritimem Charme, während Rochefort mit der Corderie Royale ein faszinierendes historisches Highlight bietet.

Im Kontrast dazu steht die Île d'Oléron, die aufgrund ihrer Leuchtkraft auch als "L’île lumineuse" bekannt ist. Diese Insel bietet eine perfekte Mischung aus Aktivitäten und Naturerlebnissen. Eine Inselrundfahrt mit dem Fahrrad führt durch idyllische Landschaften und eröffnet atemberaubende Ausblicke auf das Meer. Besonders hervorzuheben ist der spektakuläre Blick auf Fort Boyard, das berühmte Wahrzeichen, das sich majestätisch vom Strand in Boyardville abhebt. Der Strand von Saint-Trojan beeindruckt mit seinen Pinienwäldern, die nicht nur für eine beruhigende Atmosphäre sorgen, sondern auch den idealen Ort für entspannte Spaziergänge oder ein gemütliches Picknick bieten. Oléron ist der perfekte Rückzugsort für alle, die zwischen Surfen, Yoga und Naturgenuss die Seele baumeln lassen möchten.

Im Médoc erwarten dich glasklare Seen wie Carcans-Hourtin, perfekt geeignet für SUP-Touren. Das Bassin d’Arcachon schließlich lockt mit Kajakfahrten durch das weite Meer, während du den Blick auf die berühmten Stelzenhäuser genießen kannst.

Farid Makhlouf - L'humiere - por Die einsamen Strände laden zu einer erholsamen Yoga-Session ein.

Von Médoc bis Baskenland Die Dune du Pilat ist ein Pflichtstopp: Der steile Aufstieg fordert deine Ausdauer, doch oben wirst du mit einem atemberaubenden Blick über das Meer, die Wälder und die Dünen belohnt. Paddleboarding am Lac Hourtin-Carcans lockt mit ruhigen Gewässern und einer malerischen Umgebung, die perfekte Bedingungen für Anfänger und Fortgeschrittene bietet. Surfer finden in Le Porge oder Lacanau ideale Wellen für ihre Sportart, die als einige der besten Spots an der französischen Atlantikküste gelten. In der Bucht von Arcachon können Segler die Windverhältnisse und die beeindruckende Natur genießen, während sie über das ruhige Wasser navigieren. Die typisch französischen Dörfer wie Lège-Cap-Ferret und Andernos bieten nicht nur charmante Atmosphäre, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen und gleichzeitig die authentische Küstenkultur zu erleben.

LandesAtlantiqueSud Die Region bietet für jeden Outdoor Spaß die perfekten Bedingungen. Z. B. Stand-up-Paddling auf ruhigen Seen.

Bidart: Stadt zwischen Bergen, Meer und Land Capbreton lockt mit seinem Hafen und einem lebendigen Markt, hier sollte man eine kurze Verschnaufpause einlegen und regionale Leckereien genießen. In Anglet folgt die Surf Avenue entlang der Küste, während Bidart mit seinem traditionellen Charme und seiner ruhigen Atmosphäre beeindruckt. Der krönende Abschluss der Tour ist Biarritz, wo sich Outdoor-Abenteuer und Lifestyle perfekt vereinen – ein Ort, an dem Meer und Berge aufeinandertreffen.

Wenn die Nacht hereinbricht, bleibt das Abenteuer weiter spannend. Verbringe die Nacht in einer gemütlichen Öko-Lodge oder einem charmanten Cottage direkt am Meer, mit Blick auf den Atlantik. Alternativ kannst du die Nacht in einem umgebauten Van verbringen, nur einen Schritt vom Strand entfernt und unter einem klaren Sternenhimmel. Wer es eleganter mag, findet in der Vendée oder der Loire-Atlantique stilvolle Ferienhäuser, viele davon mit eigenem Spa oder Pool, der perfekte Rückzugsort, um neue Energie zu tanken und den Outdoor-Urlaub in vollen Zügen zu genießen.

Die Atlantikküste bietet eine beeindruckende Vielfalt an Erlebnissen und lädt dazu ein, das Wesentliche neu zu entdecken: Natur, Weite, authentische Aromen und die Freiheit des Reisens.