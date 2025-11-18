Die 10 schönsten Nationalparks der Niederlande

Die Verbindung von Kunst und Natur hatten Anton und Helene Kröller-Müller im Sinn, als sie den Nationalpark De Hoge Veluwe in der Provinz Gelderland schufen. Jedes Jahr kommen rund eine halbe Million Besucher hierher - trotz Eintrittskosten. Damit ist er wohl der bekannteste und beliebteste Nationalpark in den Niederlanden. Ein Highlight ist das Jagdhaus St. Hubertus, das aus der Luft gesehen einem Hirschgeweih gleicht. Die Kunstsammlung ist im Kröller-Müller-Museum zu sehen, das auch Werke von Van Gogh und zeitgenössischer Kunst enthält. Sehenswert ist außerdem das Museonder, das einen Blick in die unterirdische Welt eröffnet. Bekannt ist der Nationalpark für seine weißen Fahrräder, mit denen jeder kostenlos über die Heidefelder, Sandmagerrasen und die Wälder düsen darf. Aber auch Wanderungen führen zu Aussichtspunkten und Wildbeobachtungsstellen.