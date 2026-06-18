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Outdoorwissen

Wüstentage im Anmarsch: Sonnenschutz bei über 35 Grad

Wüstentage im Anmarsch
Sonnenschutz bei starker Hitze

Warm ist gut – aber wenn in den nächsten Tagen über 35°C erwartet werden (oft als "Wüstentage" bezeichnet), geht’s nicht mehr nur um Sonnenbrand. Dann kommen UV-Strahlung und Hitzestress zusammen: Kreislauf, Flüssigkeitshaushalt und Konzentration leiden schneller, und kleine Fehler (zu spät eingecremt, zu wenig getrunken, falsche Uhrzeit) werden draußen rasch zum Problem.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.06.2026
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Wanderer im Sommer bei Sonne und Hitze
Foto: Getty Images / Koldunova-Anna

Gerade tückisch: Hitze fühlt sich manchmal "trocken erträglich" an, während die UV-Belastung trotzdem maximal ist – und Wind oder Fahrtwind (Bike) lässt dich die Sonne zusätzlich unterschätzen. Mach dir deshalb vor jeder Tour kurz einen Plan: Wann bin ich in der prallen Sonne? Wo ist Schatten? Wie komme ich notfalls schnell raus? Mit diesem Dreiklang aus Timing, Bedeckung und konsequentem Nachlegen bleibst du auch an Extremtagen handlungsfähig.

Wüstentageist ein umgangssprachlicher Begriff aus der Meteorologie und beschreibt sehr heiße Sommertage mit extrem hohen Temperaturen.
In Deutschland versteht man darunter meist Tage, an denen die Höchsttemperatur deutlich über 30°C liegt – oft sogar in Richtung 35°C oder mehr. Der Name spielt darauf an, dass die Hitze dann an Bedingungen in einer Wüste erinnert: trocken, sehr heiß und belastend.

Mit diesen Tipps überstehst du die Hitzewelle

Tourenplanung: früh los, mittags raus aus der Sonne

Bei Wüstentagen ist Timing dein stärkstes Tool:

  • sehr früh starten, die langen Kilometer in den Morgen legen
  • zwischen späten Vormittag und Nachmittag konsequent Schatten/Innenräume suchen (Wald, Hütte, schattige Täler)
  • später ggf. noch eine kurze Runde dranhängen, statt die große Etappe durchzudrücken

Wenn du keine Schattenstrecken hast (Kammwege, offene Felder, Weinberge): Route lieber verschieben oder kürzen.

Kleidung schlägt Creme

Kleidung ist der verlässlichste UV-Schutz und bei Hitze oft angenehmer als ständig nachcremen:

  • leichte, langärmlige Shirts und lange, luftige Hosen
  • Stoffe engmaschig oder mit UPF/UV-Schutz
  • Hut mit breiter Krempe oder Cap mit Nackenschutz (Nackenbrand ist der Klassiker)

Tipp für Wüstentage: lieber luftig bedecken statt "oben ohne" – direkte Sonne heizt dich oft stärker auf, als dass sie "kühlt".

Sonnencreme aber richtig

Sonnencreme hilft – aber nur, wenn du sie korrekt nutzt:

  • ca. 30 Minuten vor dem Rausgehen auftragen
  • großzügig eincremen (zu dünn = deutlich weniger Schutz)
  • nicht vergessen: Ohren, Nacken, Schultern, Nase/Wangenknochen, Handrücken, Unterschenkel

Bei starkem Schwitzen, Abtrocknen oder Rucksack-Reibung: Schutz kontrollieren und bei Bedarf nachlegen.

Augen schützen: UV400 und gute Abdeckung

Bei grellem Licht – und erst recht an Wüstentagen – ist eine gute Sonnenbrille Pflicht:

  • 100% UV-Schutz (UV400)
  • sitzt stabil, deckt auch seitlich gut ab

Das ist nicht nur Komfort: UV kann die Augen langfristig belasten.

Trinken, salzen, Pausen

Sonnenschutz ohne Hitzestrategie ist an >35 °C unvollständig:

  • regelmäßig trinken, nicht erst bei Durst
  • bei langen Aktivitäten: Elektrolyte/Salz mitdenken (über Schweiß verlierst du mehr als Wasser)
  • Pausen im Schatten einplanen und wirklich runterfahren (Kappe ab, Kopf kühlen, langsam weiter)

Warnsignale ernst nehmen: Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerz, Gänsehaut trotz Hitze, ungewöhnliche Erschöpfung – dann abbrechen, kühlen, trinken, Hilfe organisieren.

Was tun bei Sonnenbrand & Überhitzung?

  • Sonnenbrand: raus aus der Sonne, vorsichtig kühlen, trinken, beruhigende Lotion/After-Sun
  • Überhitzung: sofort in den Schatten, Körper kühlen (Nacken/Unterarme), trinken; bei starken Symptomen nicht zögern, medizinische Hilfe zu holen

So schützt ihr eure Haut

1

Optimal anziehen

Keine Sonnencreme schützt so gut wie Kleidung! Lange, dunkle Hemden und Hosen aus festem Stoff blockieren einen Großteil der schädigenden UV-Strahlen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft Kleidung mit eingebautem Sonnenschutzfaktor – erkennbar am UPF-Etikett (Ultraviolett Protection Factor). Kopf- und Nackenbedeckung, geschlossene Schuhe und eine gute Sonnenbrille komplettieren den Schutz vor UV-Strahlung.

2

Pralle Sonne meiden

Wenn möglich, solltet ihr euch zwischen 11 und 15 Uhr überwiegend im Schatten aufhalten. In diesem Zeitraum scheint die Sonne am stärksten.

3

Die richtige Wahl treffen

Einer für alle? Das gilt nicht beim Sonnenschutz. Der sollte individuell angepasst werden. Generell gilt: Je heller die Haut und je sonnenintensiver das Reiseziel, desto höher muss der Lichtschutzfaktor (LSF) sein.

4

Großzügig sein

Die meisten Leute tragen die Mittel zu dünn und lückenhaft auf. Eine 150 ml Flasche sollte spätestens nach fünf Anwendungen leer sein.

5

Wartezeit beachten

Viele Sonnenschutzmittel benötigen mindestens 30 Minuten, bis sie in die Haut eingedrungen sind und dort ihren Schutzmechanismus aufbauen. Nur Cremes mit physikalischem Filter wirken in der Regel sofort.

Fazit