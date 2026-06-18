Wüstentage im Anmarsch: Sonnenschutz bei über 35 Grad

Gerade tückisch: Hitze fühlt sich manchmal "trocken erträglich" an, während die UV-Belastung trotzdem maximal ist – und Wind oder Fahrtwind (Bike) lässt dich die Sonne zusätzlich unterschätzen. Mach dir deshalb vor jeder Tour kurz einen Plan: Wann bin ich in der prallen Sonne? Wo ist Schatten? Wie komme ich notfalls schnell raus? Mit diesem Dreiklang aus Timing, Bedeckung und konsequentem Nachlegen bleibst du auch an Extremtagen handlungsfähig.

Wüstentageist ein umgangssprachlicher Begriff aus der Meteorologie und beschreibt sehr heiße Sommertage mit extrem hohen Temperaturen.

In Deutschland versteht man darunter meist Tage, an denen die Höchsttemperatur deutlich über 30°C liegt – oft sogar in Richtung 35°C oder mehr. Der Name spielt darauf an, dass die Hitze dann an Bedingungen in einer Wüste erinnert: trocken, sehr heiß und belastend.

Mit diesen Tipps überstehst du die Hitzewelle

Tourenplanung: früh los, mittags raus aus der Sonne