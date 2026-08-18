Wilheringer Pilgerweg: 6 Tage Wandern von der Donau zur Moldau

Beyenburg – Aachen: 153 Kilometer, 7 Etappen

Der kürzeste Jakobsweg aller vorgestellten Routen führt durch NRW. Grüne Natur und archaisch anmutende Industrielandschaft bilden dort durchaus faszinierende Kontraste; ehe es von Beyenburg durch den Norden des dicht bewaldeten Bergischen Lands nach Köln weitergeht. Das Ende der Nordrheinischen Route liegt in der geschichtsträchtigen Stadt Aachen. Hier residierte Karl der Große am liebsten, und rund 600 Jahre lang wurden hier die deutschen Herrscher gekrönt. Die Etappen dieses Jakobswegs sind recht kurz angelegt. Wer zügig unterwegs ist, kann gut zwei Abschnitte zu einem Tagesmarsch kombinieren; Übernachtungen am Weg.

Varianten des Nordrheinischen Jakobswegs beginnen in Dortmund und führen nach Beyenburg oder über Essen, Ratingen, Neuss und Jülich nach Aachen (184 km). Von dort geht es weiter nach Lüttich in Belgien und anschließend auf die französischen Wege nach Vezelay oder Paris.