Wandern bei Heuschnupfen: 5 effektive Tipps gegen die Pollen

Die Pollenkonzentration in der Luft ist nicht den ganzen Tag gleich. In ländlichen Gebieten ist sie morgens am niedrigsten. Also, stell dir den Wecker und starte deine Tour extra früh! Eine weitere Top-Gelegenheit: direkt nach einem Regenschauer. Die Luft ist dann wie reingewaschen und die Pollen sind am Boden gebunden.

Morgens zwischen 5 und 10 Uhr auf dem Land

auf dem Land Abends zwischen 18 und 24 Uhr in der Stadt

Tipp: Nutze Pollenflug-Apps oder Webseiten wie wetter.com oder pollenflug.de um aktuelle Belastungswerte abzurufen.