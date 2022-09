Campervan-Zubehör Vorzelte für Wohnmobile

Ein geräumiges Vorzelt kann bei schlechtem Wetter im Sommer und Winter Abhilfe schaffen: Es vergrößert die Wohnfläche deutlich und bringt zusätzlichen Raum für Stühle, Ausrüstung und Schuhe, die so auch bei Regen vor Nässe geschützt sind. Vorzelte sieht man sonst eher bei Caravans, doch auch für Reisemobile und Campingbusse können sie sehr nützlich sein. So schaffen sie etwa bei Schmuddelwetter eine zusätzliche Dreckschleuse, in der Schuhe und nasse Klamotten unterkommen können. Im Winter sorgen sie dafür, dass die Wärme aus dem Campervan nicht so schnell nach außen dringt. Im Sommer bieten sie ein schattiges Plätzchen. Zusammen mit unserer Schwesterzeitschrift promobil stellen wir euch einige empfehlenswerte Bus-Vorzelte vor:

Vier Anbieter von Campingbus-Vorzelten im Überblick

1 Rebekka Melles Dometic Hub Von Dometic gibt es das "Hub", ein Zelt mit vielen verschiedenen Funktionen. Der Pavillon hat ein Luftgestänge und ist deshalb besonders leicht. Besonders flexibel wird das Zelt durch seine Fähigkeit frei zustehen. So wird es zur Garage für Campingmöbel oder Fahrräder, wenn der Campingbus unterwegs ist. Kostenpunkt: ab 725 Euro. Bestellbar in unserem Partnershop

2 Outwell / Nicolas Jaegergaard Luftschlauch-Vorzelte von Outwell Der skandinavische Zubehör-Hersteller Outwell bietet eine große Auswahl an Luftschlauch-Vorzelten für Campervans. Laut Hersteller bieten sie einen lückenlosen Anschluss an den Campingbus. Bei Regen soll das Innere des Zeltes trocken bleiben und bei schönem Wetter kann man die Frontwand oder Seitenwand abnehmen, je nach Modell. Eine Mesh-Schicht hält Insekten und Käfer davor ab, einzudringen. Die Buszelte gibt es in verschiedenen Größen ab etwa 750 Euro. Eine Auswahl findet ihr in unserem Partnershop

3 Fritz Berger Campingbus-Vorzelte von Fritz-Berger Bei Fritz Berger gibt es alleine 16 Campingbus-Zelte unter der Hausmarke geführt und zahlreiche weitere von anderen Anbietern. Der Topseller, das Berger Busvorzelt Touring Easy, kann frei stehen. Das Vorzelt mit den Maßen 250 x 320 lässt sich je nach Wetter und Laune entweder blickdicht verschließen oder an der Front vollständig öffnen. Preis: ca. 220 Euro. Bestellbar bei amazon Camping-Spezialist Fritz Berger hat zudem speziell für die VW-Modelle T5 und T6 ein besonders preiswertes, klein packbares Vorzelt entwickelt. Ohne tragendes Gestängegerüst ausgestattet, wird es einfach nur über die geöffnete Heckklappe gespannt. Zwei Stahlstangen verwandeln den Eingang in ein Sonnen- und Regenschutzdach, eine einhängbare Bodenplane zählt zum Lieferumfang. Fritz Berger Tonale Rear Bus, Preis: 100 Euro, Gewicht: 4,1 kg

4 DWT Campingbus-Vorzelte von dwt Picco ist das kleinste Vorzelt für Campervans von dwt. Es bietet Platz für zwei Personen und einen kleinen Tisch. Der Preis liegt bei 385 Euro (Gewicht: 12kg). Mittlerweile gibt es das Picco auch als Picco Air mit Luftschlauch-Konstruktion (540 Euro). Bestellbar in unserem Partnershop

5 Easy Camp Easy Camp Fairfields Wohnmobil-Kuppelvorzelt Wer ein geräumiges Vorzelt sucht, das auch ohne Fahrzeug steht, wird bei der dänischen Marke Easy Camp fündig. Mit einer Grundfläche von 2,8 x 2,8 Metern bietet die mit Glasfasergestänge, Bodenwanne und wirksamer Dachbelüftung ausgerüstete Kuppel viel Platz und eine Innenraumhöhe von 2,1 Metern. Geeignet für alle Fahrzeuge mit einer Anbauhöhe von 180–205 Zentimetern. Preis: 265 Euro, Gewicht: 7,6 Kilo Bestellbar in unserem Partnershop

6 Decathlon Quechua Air Seconds Base Connect Fresh Einfach ausrollen, Pumpe anschließen, aufpumpen – schon steht das 2,5 x 2,5 Meter große und 2,25 Meter hohe Vorzelt. Du kannst es mit einem Campervan oder auch Familienzelt verbinden. Mit einer separat erhältlichen Schlafkabine mutiert das Air Seconds sogar zu einem vollwertigen, frei stehenden Campingzelt. Die Bodenplane lässt sich herausnehmen, Fenster blickdicht schließen. Preis: 300 Euro, Gewicht: 13 kg Bestellbar in unserem Partnershop

7 Vaude Vaude Drive Van Trunk Mit dem Drive Van Trunk verwandelst du die Fläche unter der Heckklappe in einen wind- und regengeschützten Vorraum. Es passt an verschiedenste Vans: vom Renault Kangoo bis zum Mercedes Vito. Dank des eingezippten Moskitonetzes kannst du selbst bei Mückenalarm mit geöffneter Heckklappe schlafen – und die Aussicht genießen. Der auf dem Foto hochgerollte Eingang besitzt ein verschließbares Fenster. Preis: 250 Euro, Gewicht: 2,55 kg Bestellbar in unserem Partnershop

