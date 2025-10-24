Vanlife & Fernreise: Welche Impfungen wichtig sind

Gute Planung für mehr Sicherheit Reisen sind vielfältig: Manche suchen das Abenteuer in fernen Ländern, andere genießen die Freiheit im Van oder die Flexibilität eines Roadtrips. So unterschiedlich die Reiseformen auch sind – eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend. Vier bis acht Wochen vor der Abreise sollten Reisewillige eine ärztliche Reise- und Impfberatung in Anspruch nehmen, um mögliche Risiken einschätzen und entsprechend vorbeugen zu können.

AdobeStock

Vorsorge schafft Unabhängigkeit Gesundheitsrisiken betreffen nicht nur Fernreisen. Auch in beliebten Urlaubsländern innerhalb Europas, etwa in Italien oder Spanien, ist das Risiko hoch, sich mit bestimmten Viren zu infizieren, z.B. mit den Erregern von Hepatitis A oder B. Wer rechtzeitig Vorsorge trifft, kann unterwegs spontaner entscheiden und ist dabei gut geschützt.

Hygieneregeln unterwegs beachten Viele Infektionen lassen sich durch umsichtiges Verhalten vermeiden. Hepatitis A wird häufig über kontaminierte Lebensmittel, verunreinigtes Wasser oder den Kontakt mit kontaminierten Gegenständen übertragen. Zum Trinken sind industriell abgefüllte Wässer und Getränke sicherer als Leitungswasser oder Getränke mit Eiswürfeln. Auch beim Reisen im Van ist Hygiene wichtig: Besonders Wassertanks sollten regelmäßig sorgfältig gereinigt werden. Informiert euch beim Händler, was die entsprechenden Filter leisten und was nicht.

Elena Peters

Unterschiede zwischen Hepatitis A und B Bei beiden Infektionskrankheiten handelt es sich um eine Entzündung der Leber. Während Hepatitis A meist akut verläuft und nicht chronisch wird, kann eine Infektion mit Hepatitis-B-Viren langfristig schwerwiegende Folgen haben. Beide Erkrankungen äußern sich zunächst in unspezifischen Symptomen, unterscheiden sich jedoch deutlich in Verlauf, Ansteckungswegen und möglichen Spätfolgen.

Prävention ermöglicht unbeschwertes Reisen Da Infektionsquellen vielfältig und nicht immer vorhersehbar sind, bleibt die Impfung der wichtigste Schutz. Seit vielen Jahren stehen gut verträgliche und wirksame Impfstoffe gegen Hepatitis A und B zur Verfügung. Wer rechtzeitig eine ärztliche Beratung wahrnimmt und sich impfen lässt, schützt sich wirksam – und bringt von der Reise Erinnerungen mit, nicht aber Krankheiten.

Shutterstock

Dieses Web-Special präsentieren wir euch mit freundlicher Unterstützung von GSK. Spannenden Reise-Content und einen umfassenden Überblick über die richtige Gesundheitsvorsorge je nach Reiseziel, Tipps und eine Checkliste für die Reisevorbereitung bietet die Website bereit-zu-reisen.de.