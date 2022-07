Camp Cooking So kochst du Pasta mit Pep auf Tour

Das brauchst du für die Pasta mit Pep

500 g Spaghetti

3 Knoblauchzehen

1 Chilischote, rot

1/2 Handvoll Kräuter,

z. B. Oregano, Petersilie

und/oder Wildkräuter

80 ml Olivenöl, Salz

Pfeffer, aus der Mühle

40 g Parmesan am Stück

So geh die Zubereitung auf Tour

Auch auf Tour hebt man den italienischen Klassiker auf ein neues Level: mit guten Zutaten, zum Beispiel hochwertigem Olivenöl statt irgendeinem Bratöl und frischem Parmesan. Wer sich auskennt, sammelt unterwegs Wildkräuter wie Dost, Giersch, Löwenzahn oder Spitzwegerich. Wie gewohnt die Spaghetti in Salzwasser al dente garen, Knoblauch in Scheiben, Chili in Ringe schneiden. Kräuter waschen und hacken. Jetzt in der Pfanne Chili im Öl anbraten, Knoblauch und Kräuter kurz mit anschwitzen. Spaghetti abgießen, dabei etwas Wasser auffangen und mit den Nudeln in die Pfanne geben, alles vermengen, Parmesan darüberraspeln – perfetto!

