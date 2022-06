Klostühle

Mobile Klapptoiletten oder auch Toilettenstühle eignen sich eher fürs Autocampen da sie etwas sperrig zu transportieren sind. Die Stühle haben statt Sitz ein Loch in der Mitte, in welches ein Einwegbeutel gehängt wird. Man kann bequem im Sitzen sein Geschäft verrichten und danach den Beutel angemessen entsorgen. Die Toilettenstühle gibt es in verschiedenen Varianten mit "richtigem" Klositz und sie sind klein zusammengepackt verstaubar. Kostenpunkt ab ca. 30 Euro. Klostuhl hier auf Amazon kaufen