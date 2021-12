Kalender, Kocher, Rucksäcke Geschenkideen zu Weihnachten

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Was kann ich meinen Liebsten denn nun wieder zu Weihnachten schenken?

In diesem Artikel stellen wir euch einige der besten Gadgets und Geschenke für Outdoor-begeistere Menschen vor. Wo ihr die Geschenke bestellen könnt, seht ihr per Klick auf die Links in unsere Partnershops – teilweise zu reduzierten Preisen!

Kalender "Best of OUTDOOR" 2022

OUTDOOOR Best of Outdoor 2022

Der neue Wandkalender "Best of outdoor" für das Jahr 2022 ist da. Dieses Jahr haben wir das Design modernisiert, wodurch die Bilder noch einmal an Größe und Wirkung hinzugewonnen haben. Durch die große querformatige XXL-Aufmachung ein echter Blickfang nicht nur für die eigenen vier Wände. Preis: 29,90 Euro. Bestellbar hier

Light My Fire Lightning Kit Outdoorset

Dieses praktische Light My Fire-Set hilft dir auf Outdoor-Touren bei jeder Witterung ein Feuer zu machen: Extrem harzhaltiges Anzündholz – funktioniert auch nass. Dazu der Light-My-Fire-Feuerstahl zum Anzünden und eine Feuergabel um Würstchen oder ähnliches über dem Feuer zu grillen. Preis: 20 Euro. Funktionsweise des Feuerstahls hier im Video:

Mini-Stirnlampe Petzl Bindi

Katleen Richter Petzl Bindi

Fast so klein und leicht wie ein USB-Stick, kann die Petzl Bindi (40 Euro) alles, was man auf Tour braucht. Als Notfalllampe zum Immer-Dabeihaben konzipiert, entpuppte sich die Petzl Bindi in unserem Test als vollwertige Stirnleuchte: Sie strahlt hell genug, um damit drei Stunden lang durch wegloses Terrain zu wandern, auf kleinster Stufe (von dreien) reicht ihr Saft für 50 Lesestunden. Aufladen lässt sich die wasserdichte Petzl Bindi (IPX 7) via USB in 2,5 Stunden. Rotlicht (blinkend & konstant) sowie Akkustandanzeige sind auch mit an Bord der 35-Gramm-Leuchte – perfekt!

Skotti – der Gasgrill für unterwegs

Optimal fürs spontane Grillen unterwegs: Der zerlegbare Gasgrill Skotti wiegt inklusive Tasche nur 3,3 kg und passt flach in einen 25-Liter-Rucksack. Die Teile sind aus langlebigem Edelstahl gefertigt. Er hinterlässt keine Spuren in der Natur und er ist einfach zu reinigen. Preis: 159 Euro (inklusive Kartusche)

Gregory Zulu 30 / Jade 28

Gregory

Mit üppiger Ausstattung, starker Ventilation und exzellentem Tragekomfort beweist sich der Gregory Zulu 30 für Herren als perfekter Alleskönner. Genauso gut ist der Damenrucksack Gregory Jade 28. In unseren Wanderrucksack-Tests punkteten beide Rucksäcke mit einfachem Handling, längenverstellbaren Trägern und einer reichhaltigen Ausstattung.

Hydro Flask Flaschen & Thermoskannen

Hydro Flask HYDRO FLASK 12 oz (355 ml) mit Flex Sip™ Lid

Kaffee für unterwegs – egal, ob in der Küche, im Auto oder am Lagerfeuer: Mit der 12 oz Coffee Flask beispielsweise, lässt sich Kaffee oder Tee auslaufsicher genießen. Die kleine Kanne passt unter die meisten Kaffeemaschinen, ist frei von Schadstoffen (BPA / Phthalate) und kann in den meisten Cafés als kleiner Becher verwendet werden, um die Nutzung von Papp- und Plastikbechern einzuschränken. Der Deckel wurde speziell für heiße Getränke konzipiert, ist aber auch bei jedem anderen Getränk einsetzbar. Preis: ca. 30 Euro.

Kocher – MSR Pocket Rocket 2

Mit einem Gewicht von nur 105 Gramm und einem besonders kleinen Packmaß findet der MSR PocketRocket 2 Gaskocher in jedem Gepäck seinen Platz. Dank des robusten und einfachen Designs ist er mit einer Vielzahl unterschiedlicher Töpfe kompatibel. Dabei sagt seine geringe Größe nichts über seine Leistung aus: der MSR PocketRocket 2 kocht einen Liter Wasser in nur 3,5 Minuten.

Tatonka City Pack 25

TATONKA GmbH TATONKA City Pack 25

Vielfältige Farben, recycelte Materialien, kluge Features: Der City Pack 25 von Tatonka ist der perfekte Rucksack für Wochenend-Trips, Städtereisen und den Alltag. Zwei Hauptfächer, eines davon mit separatem Laptopfach, ein Frontfach und zwei Seitentaschen bieten Stauraum für alle großen und kleinen Dinge des täglichen Bedarfs. Das so genannte "Thermo Mold-Tragesystem" und die belüfteten Schultergurte sorgen für einen guten Tragekomfort.

Blackroll Yoga Block Set

Blackroll/ Sebastian Schöffel BLACKROLL ​​​Yoga Block Set

Das Yoga Block Set von Blackroll soll die Vorteile eines Yoga-Workouts mit einer wohltuenden Aktivierung der Faszien kombinieren. Durch die Faszienmassage mit Ball und Rolle – individuell oder in den Blackroll Yoga Block integriert – können einzelne Muskeln und Körperteile wie Brust, Hand, Fuß, Arm, Wade oder Achillessehne effektiv erreicht und gelockert werden. Auch tiefer liegende Verspannungen sollen dadurch dauerhaft verschwinden.

PackTowl Personal

PackTowl PackTowl Reisehandtücher

Das "Personal" Handtuch von PackTowl nimmt das Vierfache des Eigengewichts an Wasser auf und soll deutlich schneller trocknen als ein Handtuch aus Baumwolle. Zudem lässt sich das PackTowl Personal besonders klein verpacken und kommt mit einer praktischen Aufhängeschlaufe. Erhältlich ist das Outdoor-Handtuch in vier verschiedenen Größen und in diversen Farben.

Faltflasche Katadyn BeFree

Katadyn Faltflasche Katadyn BeFree

Durch Drücken der Faltflasche Katadyn BeFree (63 g, 1 l, 50 €) presst man den Flascheninhalt durch einen im Deckel steckenden Hohlfaserfilter. Er hält Protozoen,Bakterien und Sedimente zurück und soll für bis zu 1000 Liter genügen. Preislich liegt die Flasche bei 50 Euro.

Kunstfaserschlafsack Alvivo Komfort

Alvivo Alvivo Komfort

Der Alvivo Komfort 0 ist ein geräumiger Deckenschlafsack, der kältefeste Schläfer bis zwei Grad warm hält – dank Konturkapuze und dickem Wärmekragen. Beide lassen sich so anpassen, dass sie druckfrei sitzen. Der weiche Innenstoff liegt angenehm, nie klebrig auf der Haut, und wer zur Abkühlung gerne die Füße ins Freie streckt, freut sich über den ums Fußteil herumlaufenden Reißverschluss. Gewicht und Packmaß liegen 50 Prozent über dem gleich warmer Mumienmodelle – was nichts am top Preis-Leistungs-Verhältnis ändert. Preis: 100 Euro.

Kurgo K9 Hunderucksack

Hersteller Kurgo K9 Hunderucksack

Manche Hindernisse sind für kleine Hunde unüberwindbar: hohe Felsstufen, reißende Flüsse, Gletscherspalten. Kurgo hat dafür den K9-Rucksack entwickelt – mit integriertem Sicherungsgeschirr sowie herausnehm und waschbaren Polstern. Die Einstiegsöffnung kann – etwa an heiklen Stellen – mit luftigem Netzstoff geschlossen werden. Empfohlen wird der K9 für Hunde bis elf Kilo Körpergewicht (Preis: 150 Euro).

Helinox Speed Stool / Chair One

Hersteller Helinox Speed Stool

Warum auf dem Boden sitzen, wenn es eine Etage höher viel bequemer geht: mit dem Klapphocker Speed Stool von Helinox. Allerfeinste Materialien und kräftige, mit Gummizügen verbundene DAC-Alustangen ermöglichen eine Traglast von bis zu 100 Kilo. Die Sitzfläche aus robustem Polyester (Höhe: 28 cm, Abmessung: 25 x 30 cm) bietet ausreichend Komfort in Pausen, beim Fotografieren, Landschaft-bestaunen ... Und dank kleiner Maße (Länge: 19 cm, Durchmesser 6 cm) lässt er sich seitlich an den Rucksack klemmen und in Sekunden zusammenstecken. Preis: 85 Euro. Noch bequemer: Der Helinox Chair One für knapp 100 Euro.

Helinox

Buchtipp Fair Reisen: Querweltein

Knesebeck/ Tobias Ertel, Pia Wieland Buch "Querweltein"

Mit dem Frachtschiff über den Ozean statt mit dem Flugzeug in die USA, in die Pedale treten statt auf eine Kupplung: Im Reiseratgeber »Querweltein« zeigen 20 Autorinnen und Autoren, wie man kurze und lange Urlaube realisiert, ohne seine Klimabilanz zu vergrößern. Tipps zu Ausrüstung, Verpflegung und Übernachtungen ergänzen die Abenteuerberichte. Knesebeck, 25 Euro

up2you MuC Becher

MuC My useful Cup Nachhaltiger Becher von up2you

Inspiriert durch die japanische Faltkunst präsentiert der Nürnberger Hersteller up2you einen ökologischen Becher für unterwegs: Der MuC (My useful Cup) wird in Deutschland aus Silikonkautschuk und ABS hergestellt, lässt sich zum Transport auf ein Drittel seiner Größe komprimieren, zum Reinigen komplett zerlegen und zu guter Letzt vollständig recyceln. Er fasst 350 Milliliter und kostet 20 Euro.

Melawear Rucksack Amar 15+5

Melawear Daypack Mela Amar

Der aus robuster, GOTS-zertifizierter Biobaumwolle gefertigte Daypack Amar von Mela trägt zusätzlich das »Grüner Knopf«-Siegel. Er fasst 15 Liter, die sich dank variablem Deckel auf 21 Liter aufstocken lassen, ein Laptopfach (15”) ist an Bord. Preis: 100 Euro.

Alpin Loacker Merino T-Shirt

Alpin Loacker BIO CORESPUN Merino T-Shirt Damen/Herren von Alpin Loacker

Ein ultraweiches und temperaturregulierendes Shirt für 45 Euro (für Herren und Damen), das auch als Longsleeve für 59 Euro erhältlich ist. Das Garn aus dem die Stoffe gefertigt werden, ist dünn, leicht und elastisch. Zudem sorgt die verarbeitete Merinowolle (Öko-Tex Standard 100, Anti Mulesing) für einen guten Klima- und Tragekomfort – was wir bestätigen können. Mehr Infos und Bestellung hier

Patagonia: Action Works – Spende an Umweltschutzorganisationen

Wer dieses Jahr nichts Materielles verschenken will, sollte sich die Aktion "Action Works" von Patagonia anschauen. Nicht erst seit der Kampagne "Don`t buy this Jacket" steht Patagonia für Konsumverzicht. Der weihnachtliche Geschenkewahnsinn ist dem kalifornischen Unternehmen daher traditionell ein Dorn im Auge. Auf der anderen Seite unterstützt Patagonia seit fast 40 Jahren Umweltschutzgruppen, die sich dafür einsetzen, Lösungen für die Umweltkrise zu finden. Mit Patagonia Action Works gibt es nun eine digitale Plattform, welche diese NGOs mit Einzelpersonen in Verbindung bringt. Neben Informationen zu den Organisationen bietet die Plattform auch die Möglichkeit, die Organisationen direkt finanziell oder indirekt per kompetenzbasierter Freiwilligenarbeit zu unterstützen.

Wie wäre es mit einem OUTDOOR-Abo für Freunde & Verwandte?

Mikael Svensson

Verschenk doch einfach ein Abo unserer Zeitschrift OUTDOOR – und macht damit jemand anderem eine Freude ... für Dich selbst ist dabei sogar noch eine Gratis-Prämie drin – wie beispielsweise ein tragbarer, wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher oder diverse Online-Shopping-Gutscheine.

Nichts dabei ? Vielleicht werdet ihr hier fündig:

Best of Test – die Top-Produkte aus unseren Tests

