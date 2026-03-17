Marienschlucht am Bodensee: Wiedereröffnung noch im März 2026 geplant

Oberhalb des Bodensees entlang führt eine weitere abwechslungsreiche Wanderung zur Marienschlucht. Ab Bodman geht es auf dem Obstwanderweg durch Wald und Wiesen. Man erreicht die Ruine Altbodman (siehe Foto), die aus dem 13. Jahrhundert stammt und im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Von hier bietet sich eine tolle Aussicht über den Untersee bis zu den Alpen. Eine Stärkung wartet in der Bisonstube Bodenwald – einem Restaurant, das neben einem Bisongehege liegt. Ab Langenrain ist der Weg zur Marienschlucht ausgeschildert. Etwa 3,5 Stunden benötigen fitte Wanderer für den Höhenweg. Zurück nach Bodman geht es auf dem Uferweg.