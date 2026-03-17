Marienschlucht am Bodensee: Wiedereröffnung noch im März 2026 geplant

Tosendes Wasser, enge Felswände und immer wieder der Blick auf den Bodensee: Die Marienschlucht gilt als eines der spektakulärsten Naturerlebnisse der Region. Nach einem Erdrutsch im Jahr 2015, bei dem eine Wanderin verunglückte und die Wege teilweise zerstört wurden, war die Schlucht lange gesperrt. Ab Ende März 2026 soll die Marienschlucht nun wieder erlebbar werden – auf einem neuen, sicheren Panoramasteg:
Infos dazu und weitere Touren rund um die Marienschlucht:
Panoramasteg
Eine scheinbar schwebende Metallkonstruktion erschließt jetzt die Marienschlucht. In der Tiefe rauscht der Bach dahin, in der Ferne schweift der Blick über den Bodensee. 280 Stufen und 56 Höhenmeter überwinden Wanderer auf dem Panoramasteg. Belohnt werden sie mit fünf Aussichtsplattformen. Dank hoher Geländer ist der Weg auch für Kinder möglich. Direkt zum Eingang der Schlucht fährt mehrmals pro Tag das Schiff Großherzog Ludwig ab Bodman, Ludwigshafen, Sipplingen und Überlingen.
Infopfad und Kinderpfad
Interessantes rund um die Marienschlucht hat der neu gestaltete Infopfad zu bieten. Infopunkte zeigen verschiedene Blickwinkel auf und lassen Alt und Jung staunen. Die Tafeln erzählen Interessantes über Flora, Fauna, Geologie, Geschichte und natürlich das allgegenwärtige Wasser. Eine Besonderheit für Kinder ist der Junior-Pfad. Der Wanderfalke Falko begleitet sie spielerisch durch das Naturparadies und vermittelt kindgerecht spannende Informationen.
Uferweg
Der Zustieg zur Marienschlucht lässt sich toll mit dem schönen Uferweg verbinden. Ab Bodman geht es sieben Kilometer lang durch Obstbaumplantagen, Wiesen, Felder und Wald bis zur Anlegestelle der Schlucht. Rund eineinhalb bis zwei Stunden sollte man dafür einplanen. Zurück geht es entweder über den gleichen Weg oder am Ufer entlang weiter nach Wallhausen. Drei Kilometer und etwa 45 Minuten dauert diese Strecke. In Wallhausen gibt es Anschlüsse mit dem Schiff nach Überlingen und von dort zurück nach Bodman.
Höhenweg ab Bodman
Oberhalb des Bodensees entlang führt eine weitere abwechslungsreiche Wanderung zur Marienschlucht. Ab Bodman geht es auf dem Obstwanderweg durch Wald und Wiesen. Man erreicht die Ruine Altbodman (siehe Foto), die aus dem 13. Jahrhundert stammt und im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Von hier bietet sich eine tolle Aussicht über den Untersee bis zu den Alpen. Eine Stärkung wartet in der Bisonstube Bodenwald – einem Restaurant, das neben einem Bisongehege liegt. Ab Langenrain ist der Weg zur Marienschlucht ausgeschildert. Etwa 3,5 Stunden benötigen fitte Wanderer für den Höhenweg. Zurück nach Bodman geht es auf dem Uferweg.
Kanutour zur Marienschlucht
Schon ein Erlebnis für sich ist eine Kanutour auf dem Bodensee. Diese kann man nun auch mit einem Besuch der Marienschlucht verbinden. Ab Dingelsdorf paddelt man am markierten Teufelstisch entlang, der nur knapp unter der Wasseroberfläche liegt. Eine Tour ab Bodman verspricht Ausblicke auf bewaldete Hügel und Steilufer. Der Steg der Schlucht ist nicht zu übersehen; die Kanus werden am Sandstrand gelagert.
Wiedereröffnung ab 28. März 2026 mit neuem Panoramasteg
Ideal für: Halbtagesausflug, Familien (mit trittfesten Kindern), Bodensee-Wochenende.
Mitnehmen: rutschfeste Schuhe, bei Nässe extra Vorsicht auf Stufen.
Sehr beliebt ist: Uferweg hin, Marienschlucht als Highlight, Schiff zurück (oder umgekehrt – je nach Fahrplan).
Wichtig: Mit dem Fahrrad kommt man nur bis zum (Wald-)Parkplatz – von dort geht es zu Fuß weiter.