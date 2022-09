Camp Cooking Leckeres Stockbrot in pfiffigen Varianten

Das brauchst du für das Stockbrot

350 g Mehl, 1 TL Salz

2 TL Backpulver

60 g weiche Butter

275 ml Milch

Als Kick: Ahorn-, oder ein anderer Sirup

Für die Varianten:

150 g getrocknete Tomaten und je 1 TL Thymian, Oregano (mediterran); Backschokotropfen, Vanillezucker, Zimt (süß)

So geht die Zubereitung

Klar, Stockbrot hat man schon als Kind im Ferienlager übers Feuer gehalten. Oder kürzlich mit dem Nachwuchs gebacken. Aber schon ein paar Extras, die in jeden Rucksack passen, pimpen den Klassiker auf. Am besten zu Hause das Mehl mit Salz und Backpulver mischen, Butter in Stückchen und etwas Milch dazugeben. Beim Verkneten mehr Milch angießen – der Teig soll geschmeidig sein. Und ab in eine Schüssel mit Deckel!

Vor Ort Stöcke zurechtschnitzen, den Teig in acht Batzen teilen, lange Stränge formen, eng um die Stöcke winden und 15 Minuten übers Feuer halten. Sirup verwandelt den Klassiker in einen magischen Nachtisch.

Variante mediterran: In den Teig 150 Gramm getrocknete Tomaten in kleinen Stückchen, je 1 TL getrockneten Thymian und Oregano einarbeiten.

Für Schokomäulchen: Backschokotröpfchen, Vanillezucker und Zimtpulver unterkneten.

