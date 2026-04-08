Gratis mit Interrail durch Europa: DiscoverEU Bewerbung 2026

Stell dir vor: Du steigst abends in den Zug, schläfst ein paar Stunden – und wachst am nächsten Morgen in einer neuen Region auf, von der aus der nächste Nationalpark, Küstenpfad oder Bergtrail nur noch einen Katzensprung entfernt ist. Nachtzüge sind der Trick, wenn du bei deiner Reise nicht Tage mit Anreise "verlierst", sondern deine Zeit lieber draußen verbringst.

Noch besser: Die EU-Kommission verschenkt auch dieses Jahr wieder kostenlose Interrail-Tickets. Über das Programm DiscoverEU werden mehr als 40.000 Pässe an 18‑Jährige verteilt – knapp 7.000 davon sind für Jugendliche aus Deutschland vorgesehen. Wenn du zu den Gewinner:innen gehörst, kannst du zwischen dem 1. Juli 2026 und dem 30. September 2027 gratis mit dem Zug durch die EU reisen. Insgesamt sind bis zu 30 Tage Reisezeit drin – mit maximal sieben Reisetagen, an denen du wirklich lange Bahnstrecken fährst.

Wer mitmachen darf Um teilzunehmen, musst du zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. Juni 2008 geboren worden sein.

Die Teilnahme beginnt am 08.04. um 12 Uhr hier So bewirbst du dich (und das sind die Regeln) Bewerbungsfrist: bis 22. April (12:00 Uhr)

bis Wo: online über das Europäische Jugendportal

online über das Alleine oder im Team: du kannst solo mitmachen oder als Gruppe mit bis zu fünf Leuten

du kannst mitmachen oder Was du dafür machen musst: ein kurzes EU-Allgemeinwissensquiz plus eine Schätzfrage beantworten

ein plus beantworten Was danach passiert: Die EU-Kommission und die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur prüfen die Bewerbungen und entscheiden, wer ein Ticket bekommt. Und dann gilt: Tagsüber raus in die Natur, nachts weiterziehen. Mit ein bisschen Planung (und je nach Verbindung einer zusätzlichen Reservierung im Nachtzug) wird aus "Europa irgendwann mal" ganz schnell dein nächstes echtes Outdoor-Abenteuer.

Nachtzüge Europa Eine Übersicht aller aktuellen Nachtzüge zu den angesagtesten Outdoor-Hotspots findest du hier